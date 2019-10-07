Длинноногая брюнетка из Владивостока, сбросившая 50 килограммов, рассказала, как сохранила идеальную фигуру и нашла любовь

Екатерина. Ослепительная длинноногая брюнетка. Белоснежная улыбка, идеальная фигура, безупречное чувство стиля – внешность девушки безукоризненна. В инстаграме у красавицы почти 50 тысяч подписчиков. Часть из них восторгается Екатериной, другая завидует ее счастливой жизни. Но мало, кто знает, что не так давно стройная приморчанка выглядела совсем иначе, потому что весила больше 100 килограммов. Екатерине удалось взять ситуацию в свои руки, поменять свою жизнь и обрести женское счастье. Корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» она рассказал о том, с чего все началось, как ей удалось похудеть на 50 килограммов и стать другим человеком.

kat_popen Заботься и о своем теле.

«ВЕСИЛА В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ОДНОКЛАССНИКОВ»

Сейчас поверить в то, что когда-то Екатерина была полной, практически невозможно. Стройные ноги, идеальная фигура – образ не вяжется с пухлыми щеками и одеждой размера «плюс». Из-за кардинальных перемен во внешности многие даже не узнают в той полной девочке Екатерину. Когда-то она была в два раза больше своих одноклассниц. Как оказалось, в подростковом возрасте самое сложное – понять, что ты все же заметно больше своих сверстников.

kat_popen Так Екатерина выглядела в школе.

- Конечно, я чувствовала, что была крупнее. Но я тогда думала: «я такая, какая я есть». Даже на фотографиях я себя не видела толстой. Очень редко полные люди замечают, что они настолько крупные, какими их видят остальные, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Екатерина Василькевич (Попенко - девичья фамилия). - Пока не встаешь на весы, ты вообще не представляешь, что у тебя есть лишние килограммы. Полнеть я начала лет с 10, но очень медленно. Раньше была очень худой. Потом, по всей видимости, любовь к мексиканским сериалам и бутербродам с сыром сделали свое дело, и я начала набирать вес.

kat_popen Хочется, чтобы и через 10 лет было за что себя похвалить.

В 15 лет Екатерина влюбилась. Как часто бывает в этом возрасте. За год она прилично похудела. Внешне приморчанка уже практически не выделялась на фоне своих одноклассниц. Серьезные отношения длились шесть лет. Вот за эти годы девушка снова начала набирать вес. Вы не поверите, но к 11 классу Екатерина уже весила больше 90 килограммов, а выпускное платье было 54 размера. К счастью, никто из приятелей и школьных подруг не дразнил полную сверстницу.

kat_popen Помню, когда увидела впервые фото слева, не могла поверить, что это я.

ТРЕСНУЛА ЮБКА – ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОЧЕК

Затем Екатерину ждал новый этап в жизни – поступление в университет и учеба в вузе. Она вспоминает, что, будучи довольно полной, ей казалось, что она выглядит также как и ее 50-килограммовые подруги. Даже смотря в зеркало, Екатерина самой себе нравилась. Проблемы были только с подбором одежды. Студентке с пышными формами подходили только наряды для взрослых женщин. Вместе с мамой она ездила в Находку, чтобы купить вещи в магазине для «больших людей».

kat_popen На фотографии одна и та же девушка.

- Мы, кстати, с мамой носили один и тот же размер и периодически менялись одеждой. Но когда я смотрела на нее, думала, что я не такая, и одежда на мне сидит тоже по-другому. Но тут мама начала худеть. Когда она весила 70 килограммов, мне досталась половина ее гардероба. В какой-то момент я перестала влезать даже в ее одежду, - рассказывает Екатерина. - Пошла в магазин и купила там плотную классическую юбку-карандаш 56 размера. Помню, как выходила из машины, и эта самая юбка у меня треснула по швам. Тогда я поняла, что пора что-то делать.

Встать на весы, чтобы оценить масштабы бедствия, Екатерина не решилась. Начала сразу худеть. Отказалась от пиццы, бутербродов и жареной картошки. Сперва девушка пошла по пути голодания по рецептам Геннадия Малахова. Раз в три дня она отказывалась от еды – пила только талую воду. Так Екатерина похудела на 10 килограммов, почувствовала легкость, но по-прежнему весила, как две свои подруги.

- Конечно, когда я была полной, мальчики, которые мне нравились, не обращали на меня внимания. Для них я всегда была больше другом. Хотя все мои одногруппники, которые видели меня в самом большом весе, говорили мне, что я все равно была милой, харизматичной, обаятельной и женственной. Вес, по их мнению, меня не портил. Все говорили: «полнота тебе к лицу» и что худой мне не пойдет, - говорит Екатерина.

kat_popen На этой фотографии Екатерина готовиться к соревнованиям.

Затем к делу приступила японская диета. По сути своей, это та же сушка, только вот Екатерина на ней просидела три месяца. Вес ушел вместе со здоровьем. Со 103 килограммов она похудела до 80. Потом в жизнь Екатерины ворвался спорт. Благодаря грамотным тренерам и сбалансированному питанию, девушка сбросила в общей сложности 50 килограммов.

ПОБЕДИЛА ВЕС, ПОТЕРЯЛА РАБОТУ И ОБРЕЛА ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

После университета Екатерина устроилась на работу в одну из строительных компаний. Руководство относилось к брюнетке очень строго. Никаких социальных сетей и игр на компьютере. И как назло именно тогда на ее станицу наткнулся ее будущий муж. Он, как и принято джентльменам и пользователям одноклассников, сперва поставил «класс» на все фотографии Екатерины. Лишь спустя неделю окошко с сообщениями замигало.

kat_popen Сейчас Екатерина в идеальной форме.

kat_popen Стройная, замужняя, а главное - счастливая.

- Он мне написал: «Привет». А я ему ответила: «Ну, наконец-то». Тогда руководство меня и уволило. И вот с тех пор мы с мужем не расстаемся, - рассказывает Екатерина. - Это один из примеров, что все, что не делается, все к лучшему – я никогда не любила эту работу.

kat_popen Сладких снов

kat_popen Работа над собой и над своим телом - одна из самых сложных.

Тогда Екатерина весила 70 килограммов. Признается, что будущему супругу нравятся девушки в теле. Когда она похудела для участия в соревнованиях, преображение мужчине не понравилось, он сказал, что так Катя превращается в мальчика. И вот несколько месяцев назад они сыграли свадьбу. Признаться, Катя была невероятно красивой невестой.

kat_popen На фото Екатерина только готовиться к свадьбе.

ЭХО ПОЛНОЙ ДЕВОЧКИ

Несмотря на то, что узнать в Екатерине ту полную девочку сейчас практически невозможно, в ней до сих пор живут комплексы. Бороться с ними она продолжает и по сей день.

kat_popen Потеряв лишний вес, Екатерина стала выглядеть просто безупречно.

- Я, кстати, очень стесняюсь есть на людях. Раньше в университете, когда все девочки, которые весили 50 килограммов, шли на обед, я с ними не ходила, - делится Екатерина. - Даже сейчас, когда я хожу в кафе и рестораны с подругами, я ем очень аккуратно, потому что мне кажется, что на меня все равно все смотрят. Ну и мои друзья, зная об этом, очень любят пошутить на эту тему. И вот джинсы до сих пор ношу крайне редко. Я прекрасно понимаю, что они сидят на мне хорошо, но вот это ощущение широкой спины и крупных бедер меня пока не покидает.

kat_popen Сложно поверить, что когда она весила больше 100 килограммов.

Сейчас при росте 172 сантиметра она весит 60 килограммов. О результатах Екатерины больше скажут ее фотографии, а не цифры.

kat_popen Такие фотосессии помогают перебороть стеснение.

СОВЕТЫ ОТ КРАСАВИЦЫ

Специально для читателей «Комсомольской правды - Владивосток» Екатерина Василькевич поделилась советами о том, как правильно похудеть.

kat_popen Когда мама фотограф от Бога.

1. «Сейчас с методами похудения, конечно, полегче, потому что хорошего специалиста можно найти в интернете. Я, кстати советую пройти этот путь самой, потому что это бесценный опыт. В будущем это поможет не сорваться и не набрать заново вес. Это один из тех случаев, когда опыт важнее, чем результат. Но вот по себе могу сказать, что теперь я даже в отпуске слежу за тем, что ем».

2. «Нужно понять, что сразу сбросить лишний вес не получится. Это процесс не такой быстрый, как, возможно, всем нам хотелось бы. Лучше его не ускорять, чтобы не пострадало здоровье. Идите к цели медленными шагами. Тогда результат закрепится надолго. Сейчас, кстати, есть огромное количество программ, которые просчитывают калории, и это здорово помогает. Не говоря уже о том, что экономит время. Порой даже небольшое количество еды может содержать очень много калорий.

3. Главное – найти в себе желание похудеть. Если его нет, то можете даже не пытаться.

4. На самом деле после первых 20 килограммов появляется азарт. Просто нужно постоянно себя контролировать. Все это вскоре станет привычкой, и вы будете разрабатывать меню одновременно с тем, как вы чистите зубы.