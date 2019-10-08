Колесами печально в небо: перевернувшийся автомобиль перегородил проезд в центре Владивостока

Серьезное ДТП с участием минивэна и малолитражки произошло в утренние часы в центре Владивостока. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», на перекрестке улиц Лазо и Светланской столкнулись Mazda Demio и Nissan Largo. В результате происшествия одна из машин перевернулась, перегородив внушительную часть дороги для движения остальных участников.

Движение автомобилистов оказалось затрудненоФото: Сергей ЛАНИН

Сценарий происшествия развернулся следующим образом, водитель минивэна двигался по главной дороге из центра и намеревался повернуть на подъем к Суханова. Однако закончить маневр автомобилисту не удалось, мужчина заметил движущуюся прямо на него легковушку. По словам пострадавшего встречная машина ехала довольно быстро. Девушка на Mazda ехала по Светланской в направлении площади и по какой-то причине не успела среагировать на образовавшееся впереди препятствие. В последний момент автолюбительница попыталась избежать столкновения, вывернув руль, однако Mazda все же задела оппонента по касательной. Удара в заднее крыло хватило для того, чтобы тяжелый микроавтобус перевернулся, приземлившись в непосредственной близости от припаркованных авто.

Demio остановилась возле стены магазинаФото: Сергей ЛАНИН

Минивэн приземлился рядом с припаркованными автоФото: Сергей ЛАНИН

– Вот это повезло, еще бы чуть-чуть и мою машину задели,–отметил работник близлежащего здания, авто которого чудом уцелело.

По счастливой случайности также не пострадал никто из водителей. Обошлось без печальных последствий и для пешеходов, которые на данном участке дороге постоянно пересекают проезжую часть. До приезда инспекторов ГИБДД владелица Mazda Demio находилась в шоковом состоянии. Для девушки вынесли стул и горячий чай из магазина, перед стеной которого она успела затормозить. Для транспортировки разбитого минивэна понадобится эвакуатор.