«Пока мы помним, он живой»: мемориальную доску в память об Андрее Драчеве открыли на Дальнем Востоке

7 октября. Амурский город Райчихинск. Десятки школьников вышли на улицу и встали по периметру общеобразовательного учреждения. Пасмурная погода будто знала, что в этот день в очередной раз слезы прольет Константин Драчев. В минувший понедельник на школе №1 установили мемориальную доску в память о его сыне, погибшем два года назад в центре Хабаровска. Когда-то Андрей учился здесь. Частичка него останется в школе даже после его смерти.

На открытии доски присутствовали не только ученики школы, но и знакомые, приятели семьи Драчевых, спортивное сообщество и просто неравнодушные горожане.

Здесь награды, которые завоевал Андрея Драчев. Фото: предоставлено родственниками погибшего.

- Спасибо, вам, знакомые, товарищи, друзья. За то, что вы приехали, за то, что вы помните его. Пока мы помним, он живой, - говорит Константин Драчев. - Он рядом, он с нами, он со мной. Такие спортсмены как Андрей, делают добрее людей. Они сближают страны и города, и остаются в нашей памяти навечно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736458" frameborder="0"></iframe> Мемориальную доску в память об Андрее Драчеве открыли на Дальнем Востоке.

В краеведческом музее общеобразовательного учреждения появилась комната, посвященная Андрею Драчеву – его достижениям и победам. Выставка носит название – «Человек мира». В музее можно увидеть кубки, медали, грамоты и другие награды, которые Андрей получил на пике спортивной карьеры.

Выставка под названием "Человек мира" открылась в краеведческом музее школы. Фото: предоставлено родственниками погибшего.

Напомним, что жизнь чемпиона России и Европы по пауэрлифтингу оборвалась в августе 2017 года. В центре Хабаровска напротив популярного бара Андрея Драчева до смерти забил Анар Аллахверанов.

О трагедии тогда узнала вся страна. Спортсмены с разных регионов страны скорбели по внезапно ушедшему товарищу. Практически все были уверенны в том, что уроженец Азербайджана сам спровоцировал конфликт, а затем убил спортсмена. Несмотря на крупное телосложение, Андрей никогда не козырял своими достижениями и всегда пытался урегулировать ситуацию мирным путем.

Убийца Андрея проведет за решеткой 18 лет.Фото: Кристина ГРИН

В декабре прошлого года Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима. За решеткой оказался не только он, но и бывший сотрудник полиции Владимир Овчинников, и два экс-сотрудника Росгвардии. Когда-то носившие робы переоделись в тюремную робу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/617768" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске до смерти забили чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.! другой источник

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