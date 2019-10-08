«Конкретно заметает»: недалеко от Владивостока выпал снег

Хлопья снега 8 октября замели Лазовский перевал в Приморском крае. Небольшая метель застала врасплох местных жителей. Люди находятся в смешанных чувствах и даже не знают, то ли радоваться неожиданному приходу зимы, то ли грустить, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Свидетели сказочной картины поделились с нашей редакцией «КП – Владивосток» видеороликом начала зимы. «Конкретно заметает» - комментирует его автор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736460" frameborder="0"></iframe> Перевал в Приморье замело в начале октября. Видео предоставлено очевидцами.! другой источник

Перевал находится в нескольких часах езды от Владивостока.

Зато уже в среду днем, 9 октября, по прогнозам синоптиков, в Приморье начнется потепление: северные потоки изменятся на западные и воздух прогреется до +13 …+20 градусов. В четверг повышение температуры продолжится, фон повысится еще на 3-5 градусов. В конце недели в крае вновь похолодает.

Во Владивостоке в ночь на среду столбики термометров опустятся до + 9 градусов, но днем, как и во всем крае, начнется потепление – до 17 градусов выше ноля.