2019-10-08T06:42:18+03:00
Общество

«Конкретно заметает»: недалеко от Владивостока выпал снег

Свидетели поделились с редакцией «КП» видеороликом сказочной картины
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье метель в начале октябряВ Приморье метель в начале октябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Хлопья снега 8 октября замели Лазовский перевал в Приморском крае. Небольшая метель застала врасплох местных жителей. Люди находятся в смешанных чувствах и даже не знают, то ли радоваться неожиданному приходу зимы, то ли грустить, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Свидетели сказочной картины поделились с нашей редакцией «КП – Владивосток» видеороликом начала зимы. «Конкретно заметает» - комментирует его автор.

Перевал в Приморье замело в начале октября. Видео предоставлено очевидцами.! другой источник

Перевал находится в нескольких часах езды от Владивостока.

Зато уже в среду днем, 9 октября, по прогнозам синоптиков, в Приморье начнется потепление: северные потоки изменятся на западные и воздух прогреется до +13 …+20 градусов. В четверг повышение температуры продолжится, фон повысится еще на 3-5 градусов. В конце недели в крае вновь похолодает.

Во Владивостоке в ночь на среду столбики термометров опустятся до + 9 градусов, но днем, как и во всем крае, начнется потепление – до 17 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мама девочки-Маугли с Ленинградки признана невменяемой, но в психбольницу ее не берут
Ирина Геращенко — та самая женщина, едва не заморившая голодом собственную 5-летнюю дочь Любу. В марте 2019 ребенка нашли в квартире, полностью заваленной мусором без воды и еды. Девочку отправили в детский дом, а мать в тюрьму
Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном
Колумнист КП Дмитрий Стешин попытался представить наших ближайших потомков и пришел к неутешительному выводу - следующее поколение станет «цифровыми нищими» без собственности и семьи
Новости 24
Город ждет транспортный коллапс: водителей Владивостока просят проявить терпение
В Партизанске массивный тополь упал на крышу автобуса
Жители Первореченского района Владивостока останутся без горячей воды
Азербайджанец продал героин во Владивостоке и отправился в колонию на 10 лет
Светловолосый парень в черной спортивке пропал из общежития Приморья
«Боже, какая милота!»: пользователи сети расхваливают поступок полицейских Приморья
5-балльные пробки сковывают Владивосток
Желтый код: потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморье на 8 октября 2019 года
Разыскивается приморский педофил, напавший на девочку в подъезде (фото)
Судебные приставы помогли пенсионерке попасть домой, после того, как ее оттуда выгнали
Пригородные электропоезда во Владивостоке будут ходить по новому расписанию
В Приморье подключают тепло в жилых домах
Трамваев больше не станет: жильцам перекрытой улицы Владивостока лучше рассчитывать на себя
Пожарные во Владивостоке за 10 минут потушили огонь внутри здания