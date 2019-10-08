2019-10-08T08:28:41+03:00
Общество

Забывают, прячут, ломают: перевозчики Владивостока не хотят переходить на безналичную систему расчетов, утаивая терминалы

Несмотря на то, что в городе уже подняли тарифы, в автобусах по-прежнему затруднительно расплачиваться по банковской карте
Алексей САМУСЬКОВ
Поделиться:
Водители Владивостока разными способами лишают пассажиров возможности оплатить проезд по безналичному расчету. Одни прячут терминалы, другие ломают.Водители Владивостока разными способами лишают пассажиров возможности оплатить проезд по безналичному расчету. Одни прячут терминалы, другие ломают.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Во Владивостоке продолжается борьба в автобусах за наличные деньги. Городская администрация не так давно обязала перевозчиков установить в каждом автобусе терминалы безналичной оплаты. Однако сами перевозчики не очень то и торопятся работать согласно предписаниям мэрии.

Терминалы безналичной оплаты централизованно раздали всем перевозчикам. По имеющейся информации, всего было закуплено 700 единиц приборов. С учетом того, что во Владивостоке ежедневно на маршруты выходит 500-600 автобусов, количество терминалов, выданных перевозчикам, должно быть с запасом.

В начале этой недели возникла еще одна проблема - перепрошивка терминалов - из-за повышения тарифов во всех терминалах нужно было поменять алгоритмы так, чтобы за проезд списывалось именно 28 рублей, а не как это было ранее 23. Именно поэтому в некоторых автобусах терминалы таинственным образом пропали, но тогда это произошло по вполне понятным и законным причинам. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вчера, 7 октября, все терминалы официально были перепрошиты и работают в штатном режиме. То есть если в каком-либо автобусе вам откажут в доступе к терминалу, мотивируя это тем, что он на перепрошивке - знайте, это обман.

"Терминал в гараже забыл" - говорит водитель автобуса №49.

"Терминал в гараже забыл" - говорит водитель автобуса №49.

Сегодня, 8 октября, с утра на маршруты Владивостока вновь вышли автобусы и вновь водители всяческими способами избегают безналичных расчетов. В одном из автобусов, следовавших по маршруту № 49, водитель отказался предоставить терминал. Аргумент очень простой - он забыл устройство в гараже, потому сегодня принимает только наличку.

Еще один водитель на маршруте № 90 спрятал валидатор. На вопрос корреспондента: "а где ваш терминал для оплаты по картам?", шофер закатил глаза, потянулся рукой под сиденье и достал заветный девайс.

Другой водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 31, заявил, что терминал сломан. Но, что примечательно, пассажира он отпустил без оплаты проезда, даже возмущаться не стал, наоборот, пожаловался на руководство, что его пустили на линию с неисправным терминалом.

А вот водитель 31го автобуса пожурил руководство, которое выпустило его на маршрут с нерабочим терминалом.

А вот водитель 31го автобуса пожурил руководство, которое выпустило его на маршрут с нерабочим терминалом.

Таким образом некоторые водители пока что еще позволяют себе вольности, лишая горожан их законного права на оплату проезда по безналичному расчету. Однако, со временем ситуация должна стабилизироваться. Львиную долю в решении этого вопроса играют штрафы. Городская администрация проводит рейды и штрафует перевозчика за отсутствие терминалов на 8 тысяч рублей.

В случае, если водитель по каким-либо причинам отказывается предоставить вам валидатор для оплаты, следует записать регистрационный номер автобуса (гос. номер транспортного средства), бортовой номер (если таковой имеется), номер маршрута, а также время и остановку, где вам было отказано в услуге. С этими данными смело можно обращаться в управление транспорта администрации Владивостока, либо через интернет-приемную.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мама девочки-Маугли с Ленинградки признана невменяемой, но в психбольницу ее не берут
Ирина Геращенко — та самая женщина, едва не заморившая голодом собственную 5-летнюю дочь Любу. В марте 2019 ребенка нашли в квартире, полностью заваленной мусором без воды и еды. Девочку отправили в детский дом, а мать в тюрьму
Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном
Колумнист КП Дмитрий Стешин попытался представить наших ближайших потомков и пришел к неутешительному выводу - следующее поколение станет «цифровыми нищими» без собственности и семьи
Новости 24
Город ждет транспортный коллапс: водителей Владивостока просят проявить терпение
В Партизанске массивный тополь упал на крышу автобуса
Жители Первореченского района Владивостока останутся без горячей воды
Азербайджанец продал героин во Владивостоке и отправился в колонию на 10 лет
Светловолосый парень в черной спортивке пропал из общежития Приморья
«Боже, какая милота!»: пользователи сети расхваливают поступок полицейских Приморья
5-балльные пробки сковывают Владивосток
Желтый код: потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморье на 8 октября 2019 года
Разыскивается приморский педофил, напавший на девочку в подъезде (фото)
Судебные приставы помогли пенсионерке попасть домой, после того, как ее оттуда выгнали
Пригородные электропоезда во Владивостоке будут ходить по новому расписанию
В Приморье подключают тепло в жилых домах
Трамваев больше не станет: жильцам перекрытой улицы Владивостока лучше рассчитывать на себя
Пожарные во Владивостоке за 10 минут потушили огонь внутри здания