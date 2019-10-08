Забывают, прячут, ломают: перевозчики Владивостока не хотят переходить на безналичную систему расчетов, утаивая терминалы

Во Владивостоке продолжается борьба в автобусах за наличные деньги. Городская администрация не так давно обязала перевозчиков установить в каждом автобусе терминалы безналичной оплаты. Однако сами перевозчики не очень то и торопятся работать согласно предписаниям мэрии.

Терминалы безналичной оплаты централизованно раздали всем перевозчикам. По имеющейся информации, всего было закуплено 700 единиц приборов. С учетом того, что во Владивостоке ежедневно на маршруты выходит 500-600 автобусов, количество терминалов, выданных перевозчикам, должно быть с запасом.

В начале этой недели возникла еще одна проблема - перепрошивка терминалов - из-за повышения тарифов во всех терминалах нужно было поменять алгоритмы так, чтобы за проезд списывалось именно 28 рублей, а не как это было ранее 23. Именно поэтому в некоторых автобусах терминалы таинственным образом пропали, но тогда это произошло по вполне понятным и законным причинам. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вчера, 7 октября, все терминалы официально были перепрошиты и работают в штатном режиме. То есть если в каком-либо автобусе вам откажут в доступе к терминалу, мотивируя это тем, что он на перепрошивке - знайте, это обман.

"Терминал в гараже забыл" - говорит водитель автобуса №49.

Сегодня, 8 октября, с утра на маршруты Владивостока вновь вышли автобусы и вновь водители всяческими способами избегают безналичных расчетов. В одном из автобусов, следовавших по маршруту № 49, водитель отказался предоставить терминал. Аргумент очень простой - он забыл устройство в гараже, потому сегодня принимает только наличку.

Еще один водитель на маршруте № 90 спрятал валидатор. На вопрос корреспондента: "а где ваш терминал для оплаты по картам?", шофер закатил глаза, потянулся рукой под сиденье и достал заветный девайс.

Другой водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 31, заявил, что терминал сломан. Но, что примечательно, пассажира он отпустил без оплаты проезда, даже возмущаться не стал, наоборот, пожаловался на руководство, что его пустили на линию с неисправным терминалом.

А вот водитель 31го автобуса пожурил руководство, которое выпустило его на маршрут с нерабочим терминалом.

Таким образом некоторые водители пока что еще позволяют себе вольности, лишая горожан их законного права на оплату проезда по безналичному расчету. Однако, со временем ситуация должна стабилизироваться. Львиную долю в решении этого вопроса играют штрафы. Городская администрация проводит рейды и штрафует перевозчика за отсутствие терминалов на 8 тысяч рублей.

В случае, если водитель по каким-либо причинам отказывается предоставить вам валидатор для оплаты, следует записать регистрационный номер автобуса (гос. номер транспортного средства), бортовой номер (если таковой имеется), номер маршрута, а также время и остановку, где вам было отказано в услуге. С этими данными смело можно обращаться в управление транспорта администрации Владивостока, либо через интернет-приемную.