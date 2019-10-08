«Это худшее, что могло со мной произойти»: известная телеведущая устроила истерику и едва не пропустила съемки в Приморье

Съемки нового телешоу Мама Russia в Приморье, которое вышло на телеканале ТВ3, не обошлись без скандала. Героями выпуска стали известная телеведущая Маша Малиновская и актер Даниил Вахрушев, знаменитый по роли Усача в сериале «Физрук». Звезды попытались выжить в труднодоступном месте Приморья и при этом не дать слабину. Как вы поняли, удалось это не всем героям выпуска. И вот почему.

Российские звезды проверяли себя на прочность в Хасанском районе на диком пляже, который находится в морском заповеднике. Здесь запрещено добывать биоресурсы, собирать дары тайги, охотится на животных и даже разводить костер. По условиям проекта герои выпуска должны посещать все точки вместе, однако у Маши и Даниила этого не вышло – отношения между ними не задались еще в самолете.

Атмосфера продолжала накаляться. Даниил прибыл на пляж в одиночестве, а появившаяся чуть позже Маша выслушала в свой адрес пару оскорблений, сдобренных нецензурными словами. Дальше герои разделились – актер обустроил себе ночлег в форте, где на костре приготовил еду, а телеведущей помогли поставить палатку прибывшие на помощь мужчины. И тут Маша не выдержала и дала волю эмоциям – она просто устала быть сильной.

- Я ненавижу не Даниила и это не история про то, какой мужик прошел. Я в шоке от того, какой человек пошел. Какая разница какого ты пола! Да что с вами такое… ?! Что с вами не так?! Кто вас так сильно обидел?! После этой поездки я точно стану сильной женщиной и это худшее, что могло произойти со мной в этой жизни, - сокрушалась телеведущая Маша Малиновская, добавляя матерные слова.

В итоге телеведущая пропустила один съемочный день, из-за чего герои выпуска не побывали на мысе Островок Фальшивый, полуострове Крабе и косе Назимова, острове Фуругельма. Маша и Даниил решили провести остаток мини-отпуска вместе, но не общаясь.

До финальной точки маршрута – острова Томящегося Сердца – они добрались вместе и в конце признали: Приморье – красивый регион и эта поездка их поменяла.