«Он был в состоянии аффекта»: дайвер снял на камеру раненого пестрого нерпенка, который выжил после нападения акулы в Приморье

Дмитрий Рудась – известный в Приморье дайвер, который занимается подводной видеосъемкой. Буквально неделю назад он стал очевидцем целой драмы. На детеныша пестрого тюленя, которого еще называют лерпой, напала акула. По крайне мере, к такому варианту склоняются те, кто видел раны животного.

Дело в том, что на туловище и плавнике нерпенка были видны следы укуса акулы. На вид малышу не больше года. Если присмотреться, то можно увидеть отпечаток челюсти хищника. Видео с раненным малышом появилось в инстаграме @dmitriy_rudas. Под ним уже есть десятки комментариев.

Акула покусала малыша тюленя ларги!.Автор: Dmitriy Rudas.

«В заливе Петра Великого шансов встретиться с акулой больше, чем в Тайланде».

«Не повезло, хорошо хоть живой остался».

«Пусть у этого малыша ларги все будет отныне замечательно».

«Жалко, бедненький».

Чтобы узнать, что же на самом деле произошло с малышом, «Комсомольская правда - Владивосток» связалась с автором видео.

- Снимал видео на территории заповедника на острове Большой Пелес. Случилось это примерно неделю назад. Раньше я этого малыша не наблюдал. Ну, я сразу увидел повреждения на его спине, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Дмитрий Рудась. - Тогда я не знал, кто с ним это сделал. Потом я увидел, как на брюшке четко отпечаталось челюсть акулы. Понял, что раны получены не от винтов и камней. Как раз в той акватории акулы есть, и их достаточное количество. В следующей публикации я как раз опубликую видео с ними. Встреча с малышом продлилась недолго примерно 5-10 минут. Во время съемки он вел себя так, будто находился в состоянии аффекта. У меня сложилось впечатление, что он был в шоке. Меня, как опасность, он не воспринимал. Приближался ко мне спокойно. Тыкался носом в камеру. Я свободно мог трогать его руками.

По словам Дмитрия, встреча с малышом тюленя была необычной. Молодые нерпы отличаются тем, что более доверчиво относятся к человеку. Детеныши обычно очень любопытны, но этот малыш вел себя скорее абстрагировано, чем заинтересованно.

После того, как дайвер оказался уже на берегу, он сообщил об увиденном сотрудникам заповедника. Но дело в том, что существует несокрушимое правило – вторгаться в жизнь животных запрещено. Медвежью услугу лучше не оказывать. Это чревато необратимыми изменениями.

- Я по образованию ветеринар и могу сказать, что раны, хоть и глубокие, но не угрожают жизни малыша. Вероятность, что животное погибнет из-за полученных травм, крайне мала. Тем более, что нерпенок находится в соленой в воде. Естественная среда очищает и ускоряет процесс заживления, - продолжает Дмитрий. - Главное, что не повреждены жизненно важные органы. Это одна из самых чистых вод, поэтому он находится в безопасности. Ни браконьеров, ни рыболовов там нет.

Мы тоже очень надеемся на то, что малыш выжил, и сейчас его жизни не угрожает.

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