В старом аэропорту Магаданской области случилось ЧП. Во время взлета потерпел крушение легкомоторный самолет-амфибия. На борту воздушного судна находился один человек. Следователи проводят проверку.

Самолет «Альбатрос» упал сегодня, 8 октября, около 12:00 часов дня. Воздушное судно пыталось взлететь с посадочной площадки старого аэропорта «Магадан-13». По предварительным данным, на борту самолета-амфибии находился пилот, других пассажиров не было. При крушении никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736530" frameborder="0"></iframe> Самолет-амфибия вместе с пилотом упал при взлете в Магадане.Видео: ДВСУТ СК РФ! другой источник

По имеющимся данным, самолет был модернизирован и находится в частном владении. У воздушного судна повреждена нижняя часть фюзеляжа. Следователи по данному факту проводят процессуальную проверку в рамках статьи «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта».

Самолет «Альбатрос» упал сегодня, 8 октября, около 12:00 часов дняФото: ДВСУТ СК РФ

- Следствием рассматриваются три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности самолета. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления СК России.

Максимальное наказание по данной статье – до двух лет лишения свободы.