Самолет-амфибия вместе с пилотом упал при взлете в Магадане
В старом аэропорту Магаданской области случилось ЧП. Во время взлета потерпел крушение легкомоторный самолет-амфибия. На борту воздушного судна находился один человек. Следователи проводят проверку.
Самолет «Альбатрос» упал сегодня, 8 октября, около 12:00 часов дня. Воздушное судно пыталось взлететь с посадочной площадки старого аэропорта «Магадан-13». По предварительным данным, на борту самолета-амфибии находился пилот, других пассажиров не было. При крушении никто не пострадал.
Самолет-амфибия вместе с пилотом упал при взлете в Магадане.Видео: ДВСУТ СК РФ! другой источник
По имеющимся данным, самолет был модернизирован и находится в частном владении. У воздушного судна повреждена нижняя часть фюзеляжа. Следователи по данному факту проводят процессуальную проверку в рамках статьи «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта».
Самолет «Альбатрос» упал сегодня, 8 октября, около 12:00 часов дняФото: ДВСУТ СК РФ
- Следствием рассматриваются три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности самолета. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления СК России.
Максимальное наказание по данной статье – до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU