2019-10-08T12:46:25+03:00
Происшествия

Самолет-амфибия вместе с пилотом упал при взлете в Магадане

Следователи рассматривают три версии ЧП [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
По имеющимся данным, самолет был модернизирован и находится в частном владенииПо имеющимся данным, самолет был модернизирован и находится в частном владенииФото: ДВСУТ СК РФ
Изменить размер текста:

В старом аэропорту Магаданской области случилось ЧП. Во время взлета потерпел крушение легкомоторный самолет-амфибия. На борту воздушного судна находился один человек. Следователи проводят проверку.

Самолет «Альбатрос» упал сегодня, 8 октября, около 12:00 часов дня. Воздушное судно пыталось взлететь с посадочной площадки старого аэропорта «Магадан-13». По предварительным данным, на борту самолета-амфибии находился пилот, других пассажиров не было. При крушении никто не пострадал.

Самолет-амфибия вместе с пилотом упал при взлете в Магадане.Видео: ДВСУТ СК РФ! другой источник

По имеющимся данным, самолет был модернизирован и находится в частном владении. У воздушного судна повреждена нижняя часть фюзеляжа. Следователи по данному факту проводят процессуальную проверку в рамках статьи «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта».

Самолет «Альбатрос» упал сегодня, 8 октября, около 12:00 часов дня Фото: ДВСУТ СК РФ

Самолет «Альбатрос» упал сегодня, 8 октября, около 12:00 часов дняФото: ДВСУТ СК РФ

- Следствием рассматриваются три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности самолета. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления СК России.

Максимальное наказание по данной статье – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дикий Пумба наделал переполоха в черте Владивостока
В Приморье эвакуатор погрузил внедорожник с иностранцем в салоне и попытался отвезти его на штрафстоянку
Пожарные Владивостока отстояли от огня торговый центр на Эгершельде
Контейнеровоз COSCO ENGLAND сняли с мели во Владивостоке
Город ждет транспортный коллапс: водителей Владивостока просят проявить терпение
В Партизанске массивный тополь упал на крышу автобуса
Жители Первореченского района Владивостока останутся без горячей воды
Азербайджанец продал героин во Владивостоке и отправился в колонию на 10 лет
Светловолосый парень в черной спортивке пропал из общежития Приморья
«Боже, какая милота!»: пользователи сети расхваливают поступок полицейских Приморья
5-балльные пробки сковывают Владивосток
Желтый код: потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморье на 8 октября 2019 года
Разыскивается приморский педофил, напавший на девочку в подъезде (фото)
Судебные приставы помогли пенсионерке попасть домой, после того, как ее оттуда выгнали
Пригородные электропоезда во Владивостоке будут ходить по новому расписанию
В Приморье подключают тепло в жилых домах
Трамваев больше не станет: жильцам перекрытой улицы Владивостока лучше рассчитывать на себя
Пожарные во Владивостоке за 10 минут потушили огонь внутри здания