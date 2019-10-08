Премия Дарвина или награда за хайп? Приморские блогеры нашли идеальное место для селфи на пилоне Русского моста

Блогер и видеоволшебник из Владивостока шокировали социальные сети видео, на котором один из них висит на пилоне Русского моста. Страшно представить: конструкция возвышается на 324 метра над морем. У пользователей возник резонный вопрос: а не монтаж ли это?

Отвечаем: монтаж. Об этом «КП-Владивосток» рассказал сам блогер Сергей Гарин - один из участников съемок, который сидел рядом, пока его друг Антон Богданов «висел на пилоне». Ребята хотели создать прецедент и у них это получилось. Браво! Интерес публики Сергей подогрел многозначительной подписью: «участвую в премии Дарвина. Поддержите лайком». И люди поддержали. Почти на 15 тысяч просмотров.

bogadusya Приморские блогеры нашли идеальное место для селфи на пилоне Русского моста

- Мой друг занимается монтажом, и мы решили снять видео. У него давно была идея сделать нечто подобное. В качестве локации выбрали место на Русском острове, там сняли часть, потом запустили квадрокоптер и сняли мост. Друг наложил один фрагмент на другой, свел и мы опубликовали видео, - поделился Сергей Гарин.

Видео быстро стало вирусным, а блогер только усиливал интерес, не рассказывая о всех тонкостях создания ролика.

- Я специально подыгрывал всем, когда только вышло видео, чтобы люди делились им, кидали друг другу. Была шумиха, мне писали кучу сообщений, каждый второй спрашивал как туда залезть. В общем, мы добились чего хотели, - добавил Сергей.

Только после того, как официальные структуры заявили, что залезть на пилон Русского моста парни не могли, блогеру пришлось раскрыть карты. Но Сергей уверяет: это далеко не последняя работа, которой он заставит интернет говорить о себе.