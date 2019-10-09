2019-10-09T06:00:04+03:00
Общество

Дарина из Владивостока мечтает о фортепиано и гулять с вашими собаками

Объявление подкупает своей трогательностью, на просьбу о помощи уже откликнулись [фото]
Кристина ГРИН
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Талантливые люди всегда найдут выход из сложившейся ситуации.Талантливые люди всегда найдут выход из сложившейся ситуации.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Микрорайон «Зеленый угол». На железной двери подъезда многоквартирного дома развешаны несколько объявлений. Среди листовок, на которых буквы напечатаны «бездушным» компьютером, выделяется лишь одна. Внимание привлекло и то, что текст написан от руки и то, что, скорее всего, автор сообщения ходит в школу. Помощь нужна некой Дарине, которая любит музыку и мечтает иметь свое фортепиано. Но вот инструмент оказался девочке не по карману, и она обратилась за помощью к соседям.

«Дорогие соседи!

Меня зовут Дарина, я очень хочу накопить на фортепиано, - я могу гулять с собаками.

Каждый день с 7:00».

В объявлении также был указан номер телефона Дарины, чтобы работодатели смогли напрямую связаться с ней. Вот такой недетский подход к проблеме. Отважная девочка решила самостоятельно купить музыкальный инструмент.

Уже есть добрые люди, которые откликнулись на объявление. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Уже есть добрые люди, которые откликнулись на объявление.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Удивительно, но на предложение девочки уже откликнулись. Вероятнее всего, это был какой-то сверстник, который решил поддержать Дарину. На том же объявлении он написал: «А если я добрый парень, то могу просто на карту скинуть?» Чем все закончилось – пока не известно, но мы очень надеемся на то, что у девочки все получится, и вскоре она приобретет фортепиано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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