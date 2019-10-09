2019-10-09T12:24:04+03:00
Происшествия

«Позор их семьям»: в Приморье подростки-вандалы осквернили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

Неизвестные засыпали Вечный огонь, а затем справили на него нужду
Кристина ГРИН
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Полиция по факту произошедшего проводит проверку.Полиция по факту произошедшего проводит проверку.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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За такие новости стыдно. Полиция Уссурийска разыскивает двух молодых людей, которым на вид не больше 20 лет. Прошлой ночью они осквернили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Парни засыпали Вечный огонь землей. Есть информация, что затем они справили на него нужду.

Сообщение поступило в местное отделение полиции. В распоряжении правоохранителей имеется видеозапись, сделанная камерами наружного наблюдения. Благодаря кадрам оперативники смогли составить ориентировку на вандалов, которые осквернили памятник. Фотороботы уже передали всем нарядам полиции.

- В настоящее время проводятся комплекс мероприятий, направленных на установление личностей и задержание граждан, осквернивших мемориал, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Жителей города, обладающих информацией об обстоятельствах инцидента, просят обратиться в полицию.

Пока пользователи сети уже вынесли свой приговор - «позор их семьям», произошедшее прокомментировали в Боевом братстве. Все сотрудники единодушны в том, что оправдать поступок вандалов просто невозможно.

- Конечно, это нонсенс. В первую очередь, это говорит о том, что родителям нужно еще раз обратить внимание на патриотическое воспитание своих детей, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Виктор Донец, председатель исполнительного комитета «Боевое братство» во Владивостоке. – Когда они не задействованы в дополнительных занятиях, они смотрят телевизор и копируют асоциальное поведение оттуда. Мы, в свою очередь, усилим свои меры в Уссурийске, чтобы предотвратить появление подобных происшествий.

В любом случае по результатам полицейской проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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