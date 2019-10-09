Собаки превратили дальнобойщика из Ижевска в бездомного владивостокца

Дальнобойщик из Ижевска, брошенный работодателем, остался во Владивостоке без работы и денег. Вместе с ним в чужой город попали и его две старые собаки, у одной из них – алабая – проблемы с позвоночником. Оба пса были не транспортабельны. Около 4 месяцев мужчина с животными, можно сказать, жил на улице за тысячи километров от своего дома. Сам он давно мог уехать, оставив собак на погибель, но такой вариант даже не приходил ему в голову, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Юрий работал дальнобойщиком на больших расстояниях. Колесил по всей стране с двумя собаками – Евой и Джамалом. Жили на колесах, но в гармонии: шофер устраивал привалы, пил кофе, а собаки выбегали порезвиться. Весной мужчина собирался в последний рейс - из Владивостока домой, в Ижевск.Только по итогу поездка отложилась на неопределенный срок, а затем и вовсе отменилась.

Во время предпоследнего рейса в Уссурийске у мужчины сломался автомобиль. Целый месяц дальнобойщик с питомцами жил на заправке в кабине машины и тщетно пытался починить транспорт. В конце концов его поместили на арест-площадку во Владивостоке. Поскольку жить им по-прежнему было негде, то работники, сжалившись, разрешили Юрию ночевать в машине.

- Благо хоть «американец» - кабина большая, - описывает машину Юрий. - А мылся как? Рядом со стоянкой речка небольшая течет, пока чистая вода вроде можно набрать, помыться. А после дождей уже коричневая, такой страшно пользоваться. Ну, вы же помните, какое лето было – одни ливни. Жил-выживал.

А потом у Юрия и эту «крышу» отобрали хозяева машины. Приехали, продали прицеп и загнали оставшуюся часть автомобиля в ремонт. Юрия вместе с собаками выкинули на улицу, что называется бомжевать. Неизвестно, как сложилась бы его судьба дальше, если бы мужчину не приютил волонтер, разместивший его у себя на летней кухне.

- Он зоозащитник. Узнал от знакомых обо мне и моих собаках. И когда меня выгнали на улицу, я ему позвонил, и он в тот же день меня забрал. Перевез все: и вещи, и собак. До этого покушать привозил всем нам от волонтеров, - делится Юрий.

«Это же мои дети. Как я их брошу?»

В Ижевске у Юрия есть своя собственная квартира, которая уже который месяц копит долги. Уехать из Владивостока один, без животных, мог - дальнобойщики отказывались брать в дорогу только двух собак. Все-таки 9 тысяч километров, это около 12 дней пути, а для водителей их кабина, как дом родной. Да и Джамал - крупный алабай - особо не может двигаться, в основном лежит. До встречи с Юрием пес работал сторожем на производстве в Ижевске. Около восьми лет никому не нужный и в холод, и в жару сидел привязанный на короткой цепи, из-за чего у собаки сейчас серьезные проблемы со здоровьем - выпады позвоночника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736750" frameborder="0"></iframe> У алабая серьезные проблемы с позвоночником. Видео: podari.dom.! другой источник

Идея добраться на самолете отпадала сразу, в таком возрасте собаки не смогли бы пережить страшную поездку в багажном отделении. А для путешествия на поезде расстояние было слишком большим. Были бы пересадки, на которых пришлось бы как-то успевать двигаться по узким коридорам и маленьким лестницам.

- Столько бы воплей было от пассажиров. У кого аллергия на шерсть, у кого что. Ни выйти, ни погулять. К тому же у Джамала характер такой, если он упрется, то ляжет и не сдвинется. А вес у него 97 килограммов – его на ручки не возьмешь, это не мопс. Да и намордник он не любит, а без него на людях с алабаем нельзя.

На вопрос, почему мужчина не уехал один, бросив питомцев, Юрий только посмеялся от абсурдности подобной мысли и даже сперва отвечать не захотел.

- Это же мои дети. Как я их брошу? Я даже не думал об этом. Любой человек может предать: брат, сестра, товарищи, а собаки никогда не предадут. А почему мы должны относиться к ним хуже?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736752" frameborder="0"></iframe> Еву Юрий забрал к себе еще малышкой. Видео: podari.dom.! другой источник

По итогу в родные пенаты Юрий до сих пор так и не вернулся.

Надежда добраться до дома все же теплилась

Волонтеры группы помощи «Подари дом», как только узнали о сложной жизненной ситуации Юрия, сразу взяли его с животными под опеку. У мужчины не было даже элементарных вещей: мыла, полотенца, одежды. Животным добровольцы собирали деньги на лечение, на корм, понемногу откладывали на вольер. Пытались продумать, как перевезти их всех в Ижевск - разговаривали со всеми, с кем только можно, но отовсюду слышали отказы. А тем временем приближались холода.

- Юрий один просто не справится! – взывали к помощи больше недели назад волонтеры. - Помимо трат на место размещения для собак, придётся ещё и вкладываться в тот сарай, в котором он живет - в нем нереально перезимовать в таком виде, какой он есть. По сути это просто вольер!

Оставаться во Владивостоке было дорого, Юрия совсем недавно помогли устроить на работу автомехаником. Платили крайне мало, потому что и работы толком не было. Никак не накопить. Да и по дому дальнобойщик тосковал.

Как призналась представитель группы волонтеров Наталья, они уже начинали отчаиваться, как неожиданно с ними связался Роман Саяпов из кинологического центра «Оружейный град». Мужчина, живущий в Ижевске, решил лично приехать и доставить Юрия с собаками домой.

- Впервые за это время реальную помощь предложили с самого Ижевска! Роман пришёл к нам на помощь! Прокрутив ещё раз всевозможные варианты, он сообщил, что готов сам выдвинуться и забрать все «семейство» обратно на родину. Ура! А ведь это уже полдела! Ещё раз повторяем, что из-за плохого здоровья Джамала все варианты, кроме авто, были отсеяны ранее. Собака, ради которой человек пытался выжить в чужом городе, должна была доехать до дома в сохранности... Либо смысла всего этого спасения просто бы не было! – писали волонтеры группы помощи.

На данный момент Роман вместе с напарником уже выехали из Ижевска на микроавтобусе. Будут у руля сменять друг друга в пути. Добродетельные люди должны прибыть во Владивосток 11 октября. Волонтеры сейчас собирают деньги им на дорогу, ведь сумма расходов, по предварительным расчетам, превысит 100 тысяч рублей.

Материально помочь можно по номеру: 5469 3800 7707 0604 (Юлия Валерьевна Ю.)

Джамал безмерно любит обнимать своего хозяина и только ему разрешает ставить уколы. Фото: podari.dom

Кстати, первым делом по приезде домой, Юрий собирается, впервые за много месяцев, выспаться.