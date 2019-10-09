2019-10-09T12:26:02+03:00
Спорт

Приморский силач Иван Савкин отбуксировал новенький теплоход, весом 12400 тонн

Мастер экстремальной буксировки надеется официально зафиксировать свой рекорд [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Многотонное судно удалось сдвинуть с первой попытки. Фото: предоставлено для "КП"-Владивосток" Иваном СавкинымМноготонное судно удалось сдвинуть с первой попытки. Фото: предоставлено для "КП"-Владивосток" Иваном Савкиным
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Приморский силач Иван Савкин установил новый рекорд, сдвинув многотонный теплоход. При этом спортсмен отбуксировал судно кормой вперед, что значительно усложнило задачу. Со слов спортсмена, представители Книги рекордов Гиннесса из Москвы уже связались с ним и планируют зафиксировать рекорд с помощью английских коллег, сообщает «КП»-Владивосток».

Иван Савкин установил абсолютный рекорд. Фото: предоставлено для "КП"-Владивосток" Иваном Савкиным

Иван Савкин установил абсолютный рекорд. Фото: предоставлено для "КП"-Владивосток" Иваном Савкиным

Новый контейнеровоз «Камчатского морского пароходства, сегодня впервые был сдвинут с места не механической силой двигателя, а с помощью стараний приморского богатыря. Известный в России пауэрлифтер Иван Савкин протащил теплоход «Вениамин Хлопин» на полтора метра. При этом мастер экстремальной буксировки сдвинул судно, стоящее не носом, а кормой вперед, что значительно усложнило задачу. Гигант, вес которого с учетом всех конструкций – 12400 тонн, удалось сдвинуть с первой попытки. 9 октября человек-гора установил новый мировой рекорд, до этого максимальная буксировка, официально зафиксированная составляла 11300 тонн.

Иван Савкин сдвинул многотонный контейнеровоз.Видео: предоставлено рекордсменомМилана СОКОЛ

– Готовился к буксировке столь тяжелого объекта около трех месяц. При этом из-за дождей пришлось несколько раз перенести мероприятие. Сегодня уже позвонили представители Книги рекордов Гиннеса из московского офиса. За установлением рекорда они наблюдали по прямой трансляции через интернет. Также для официальной фиксации происходящего присутствовал и сотрудник федерального телеканала.

Иван Савкин планирует оформить официальную заявку, чтобы попасть в Книгу рекордов Гинесса. По словам силача, несколько раз не получалось зафиксировать выдающиеся результаты из-за действующих санкций.

– Спорт должен быть вне политики, это личное мое мнение, которое, надеюсь, разделают многие, – поделился Иван Савкин.

Первый рейс контейнеровоза «Вениамин Хлопин» состоялся 31 июля по маршруту «Владивосток-Петропавловск-Камчатский». Быстроходное судно соответствует стандартам, необходимым для работы в дальневосточных морях, оно оснащено современным оборудованием и может одновременно перевозить до 148 контейнеров. Иван Савкин отдельную благодарность сотрудникам «Камчатского морского пароходства» за предоставленную возможность и организацию мероприятия на высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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