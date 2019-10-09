Самого знаменитого бульдога России номинировали на престижную американскую премию

Знаменитого бульдога по кличке Карамелька из приморского города Уссурийска номинировали на американскую премию People’s Choice Awards. Собака поборется за звание «Животное 2019 года». У «россиянки» есть все шансы выиграть - более 2 миллионов подписчиков в инстаграме уже обожают питомца со сладкой кличкой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Харизматичную собаку купили 9 лет назад в Курске. Будущая хозяйка бульдога Татьяна Опалатенко прежде не раз говорила мужу, что когда-нибудь у них с ним будет собака именно этой породы и звать ее будут не иначе как «Карамелька». И вот однажды так и произошло.

- Мы увидели на форуме объявление о продаже собаки «Ариадны Рыжей Карамель» и сразу решили ее купить! Это была судьба, - делится владелица бульдога.

На Карамельку подписываются люди из разных стран. Фото: Татьяна Опалатенко

Изначально своего инстаграма у Карамельки не было – аккаунт был общий. Семья публиковала фотографии природы, питомцев и разную другую, по словам Татьяны, «чепуху». И так уж повелось, что самую большая порцию лайков всегда получала Карамелька.

Два миллиона подписчиков набрались не сразу - примерно за три года, с тех пор, как владельцы стали делать упор именно на фотографиях Карамельки.

Собака всегда сама подбирает нужные позы и выражения морды. Фото: Татьяна Опалатенко

По их словам, образы для публикаций придумывать не сложно, гораздо труднее воплотить задумку в реальность. Одежда не дорогая, но бывает, что ее, как и аксессуары, довольно сложно приобрести в приморских магазинах. Сама же Карамелька рядиться обожает, поэтому и фотографировать ее легко.

- Многие владельцы бульдогов жалуются, что их собаки даже шарфик не дают одеть, но Карамель не такая. Все делает сама. Это ее призвание. Она если видит новый костюм, то сразу прибегает и ждет примерки. Бывает, что одежда ей не нравится. И это видно. Но очень редко. Любит все яркое - для девочек.

При этом душа у Карамельки самая что ни на есть философская. Так, зимой она о чем-то может часами «размышлять», глядя на огонь в камине, а летом часто останавливается во дворе, чтобы посмотреть вдаль.

Фанаты Карамельки отправили ее фото для участия в конкурсе. Фото: Татьяна Опалатенко

В то, что Карамельку действительно номинировали на конкурс People’s Choice Awards ее владельцы сначала не поверили. Решили, что рассылают спам.

- В августе было одно письмо, что нас могут выбрать в номинанты, но мы просто не обратили внимания. Но когда нас уже выбрали, и пришло много разных писем - от организаторов и друзей из США, тогда мы поверили. Это оказалось очень здорово. Сначала относились ко всему скептически, но потом началась такая мощная поддержка от фанатов и просто незнакомых людей, что появилась вера в победу. Даже если не выиграем, то все равно это очень позитивный опыт.

Питомец обожает примерять различные наряды. Фото: Татьяна Опалатенко

Редакция «КП» предлагает поддержать приморскую красавицу Карамельку и проголосовать за нее в конкурсе.