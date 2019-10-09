2019-10-09T15:37:59+03:00
Дом. Семья

Самого знаменитого бульдога России номинировали на престижную американскую премию

Уссурийская Карамелька поборется за звание «Животное 2019 года»
Анастасия ДОРОЖНЯК
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У Карамельки больше 2 миллионов подписчиков в инстаграме. Фото: Татьяна ОпалатенкоУ Карамельки больше 2 миллионов подписчиков в инстаграме. Фото: Татьяна Опалатенко
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Знаменитого бульдога по кличке Карамелька из приморского города Уссурийска номинировали на американскую премию People’s Choice Awards. Собака поборется за звание «Животное 2019 года». У «россиянки» есть все шансы выиграть - более 2 миллионов подписчиков в инстаграме уже обожают питомца со сладкой кличкой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Харизматичную собаку купили 9 лет назад в Курске. Будущая хозяйка бульдога Татьяна Опалатенко прежде не раз говорила мужу, что когда-нибудь у них с ним будет собака именно этой породы и звать ее будут не иначе как «Карамелька». И вот однажды так и произошло.

- Мы увидели на форуме объявление о продаже собаки «Ариадны Рыжей Карамель» и сразу решили ее купить! Это была судьба, - делится владелица бульдога.

На Карамельку подписываются люди из разных стран. Фото: Татьяна Опалатенко

На Карамельку подписываются люди из разных стран. Фото: Татьяна Опалатенко

Изначально своего инстаграма у Карамельки не было – аккаунт был общий. Семья публиковала фотографии природы, питомцев и разную другую, по словам Татьяны, «чепуху». И так уж повелось, что самую большая порцию лайков всегда получала Карамелька.

Два миллиона подписчиков набрались не сразу - примерно за три года, с тех пор, как владельцы стали делать упор именно на фотографиях Карамельки.

Собака всегда сама подбирает нужные позы и выражения морды. Фото: Татьяна Опалатенко

Собака всегда сама подбирает нужные позы и выражения морды. Фото: Татьяна Опалатенко

По их словам, образы для публикаций придумывать не сложно, гораздо труднее воплотить задумку в реальность. Одежда не дорогая, но бывает, что ее, как и аксессуары, довольно сложно приобрести в приморских магазинах. Сама же Карамелька рядиться обожает, поэтому и фотографировать ее легко.

- Многие владельцы бульдогов жалуются, что их собаки даже шарфик не дают одеть, но Карамель не такая. Все делает сама. Это ее призвание. Она если видит новый костюм, то сразу прибегает и ждет примерки. Бывает, что одежда ей не нравится. И это видно. Но очень редко. Любит все яркое - для девочек.

При этом душа у Карамельки самая что ни на есть философская. Так, зимой она о чем-то может часами «размышлять», глядя на огонь в камине, а летом часто останавливается во дворе, чтобы посмотреть вдаль.

Фанаты Карамельки отправили ее фото для участия в конкурсе. Фото: Татьяна Опалатенко

Фанаты Карамельки отправили ее фото для участия в конкурсе. Фото: Татьяна Опалатенко

В то, что Карамельку действительно номинировали на конкурс People’s Choice Awards ее владельцы сначала не поверили. Решили, что рассылают спам.

- В августе было одно письмо, что нас могут выбрать в номинанты, но мы просто не обратили внимания. Но когда нас уже выбрали, и пришло много разных писем - от организаторов и друзей из США, тогда мы поверили. Это оказалось очень здорово. Сначала относились ко всему скептически, но потом началась такая мощная поддержка от фанатов и просто незнакомых людей, что появилась вера в победу. Даже если не выиграем, то все равно это очень позитивный опыт.

Питомец обожает примерять различные наряды. Фото: Татьяна Опалатенко

Питомец обожает примерять различные наряды. Фото: Татьяна Опалатенко

Редакция «КП» предлагает поддержать приморскую красавицу Карамельку и проголосовать за нее в конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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