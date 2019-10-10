Длинноволосая красавица рассказала, как морская водичка в центре Владивостока

Длинноволосая красавица из Владивостока, несмотря на прохладу, до сих пор регулярно купается в море. Последний заплыв у девушки был 9 октября на Спортивной гавани, водичку она назвала «освежающей». Подписчики в инстаграме поражаются ее закаленности, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Анастасию Слободчикову или по-другому – «русалочку» знают многие приморцы. Девушка прославилась своей искренней любовью к морской воде и тематическими фотосессиями со сказочным рыбьим хвостом.

Русалочие хвосты девушка делает сама. Фото: mermaid_slobodchikova_nastia

Несложно догадаться, что свое свободное время Настя частенько проводит в центре плавания. Вот и вчера стройную красавицу можно было увидеть на берегу прямо в центре города.

- К счастью, спешить мне было некуда, поэтому я поехала поплавать - с пользой провести время. Погодка была просто класс! Солнышко грело, накупалась от души, - рассказала девушка. Вода в тот день была около 14 градусов выше ноля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736919" frameborder="0"></iframe> Девушка искупалась 9 октября. Видео: mermaid_slobodchikova_nastia.! другой источник

После купания русалка прямо в бикини пошла в прибрежное кафе, где выпила вкусный чай и насладилась бельгийской вафлей.

Кстати, Анастасия готовится к моржеванию и с нетерпением ожидает эту зиму.

- Вот зимой буду купаться! Не знаю, правда, какая температура будет.

В ближайших планах у девушки искупаться и на этих выходных.