Тайная комната и дары тайги!

«В отличие от остальных гастрофестивалей продуктов дальневосточной кухни, таежный фестиваль – для своих, – рассказывает бренд-шеф первой крабетерии страны «OH, MY CRAB!» Максим Бережной. – Иностранные гости ресторанов больше любят морепродукты. И только русская душа оценит все волшебство даров тайги! Не смотря на то, что наше заведение ориентировано на морепродукты, мне было интересно взяться за тему тайги и раскрыть дальневосточную кухню с новой стороны».

Таежный сет от Hookan Lounge & Cafe Tooman

«Этот фестиваль иначе как волшебным и не назовешь – комментирует Галина Цесарская, событийный менеджер проекта Pacific Russia Food. – Та магия, которая царит на кухнях шеф-поваров в подготовке к фестивалю, те тайные ингредиенты и удивительные сочетания продуктов – все это восхищает и заставляет снова и снова приходить за таежными блюдами. В этом году шеф-повара, кажется, превзошли сами себя! Чем еще удивим мы жителей и гостей города? 12-го октября состоится большой семейный праздник в Арт-парке «Штыковские пруды». 13-го октября шеф-повар Антон Терентьев приглашает на ужин-закрытие в ресторан Novik Country Club. Осталось всего 6 дней лесной сказки! Надо спешить!»

Несмотря на скорость жизни и достижения цивилизации, человека тянет к истокам, к природе, к своим корням. Наши предки добывали себе пропитание тяжелым трудом. Питались умеренно, ели полезные и натуральные продукты (ну чем не ЗОЖ?), умели грамотно заготавливать впрок, разбирались в кореньях и травах. Мало кто в современном мире готов добывать себе мясо диких животных или заготавливать ягоды и грибы. Но есть волшебники, которые делают это для нас! Нам же остается только наслаждаться дарами природы и талантами шеф-поваров.

Таежный сет от бренд-шефа первой крабетерии страны «OH, MY CRAB!» Максима Бережного

Когда еще удастся попробовать утиный бульон с ягодами дерезы и кореньями, утиную ножку Confit с бататом, салат с актинидией и кедровыми орехами, копченую сметану или чизкейк с черноплодной рябиной с попкорном из гречки? Только на Фестивале тайги вы отведаете сеты гастрономических шедевров за 888 рублей! Тайга щедрая!

Ежегодно Арт-парк «Штыковские пруды» в рамках Фестиваля тайги готовит большой семейный праздник (0+). В этом году всех горожан ждет ярмарка даров тайги и медовая улица, на которой профессионалы своего дела расскажут о тонкостях этого целебного продукта. Студия «Кухня. Дети» приглашает детей на кулинарный мастер-класс, а мамы и папы смогут посмотреть яркий праздничный концерт на Белой сцене, отведать настоящую уху, приготовленную на дровах, посетить фотовыставку дополненной реальности или поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов от партнеров праздника. Давно ли вы подписывали и отправляли открытки? На празднике в Арт-парке будет работать настоящая таежная почта!

Мясной сет от ресторана Syndicate

Эти и другие мероприятия пройдут в Арт-парке «Штыковские пруды» 12-го октября с 12:00. Полная событийная программа представлена на сайте.

Ну а если вы не планируете выезжать на уикенд из города, замечательным завершением Фестиваля тайги станет ужин-закрытие в ресторане Novik Country Club. 13-го октября в 19:00 все желающие смогут поставить красивую финальную точку в истории таежного фестиваля до следующего года. Билеты уже в продаже.

Информация о событиях Фестиваля тайги публикуется в социальных сетях @taigafest и @pacificrussiafoodie, а также на сайте фестиваля.