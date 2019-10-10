2019-10-10T08:59:48+03:00
Происшествия

В офисе одной из компаний во Владивостоке проходят обыски

Сотрудники ФСБ и ОМОНа нагрянули на Деревенскую улицу
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов с автоматами изымают документыВ настоящее время сотрудники правоохранительных органов с автоматами изымают документыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В офисе одной из компаний Владивостока в данный момент проходят обыски. В здание по адресу Деревенская улица, 14, нагрянули сотрудники ФСБ в сопровождении ОМОНа. По предварительной информации, силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов с автоматами изымают документы. Силовые ведомства, задействованные в операции, официальных комментариев пока не дают.

По данному адресу находится один из супермаркетов сети "Реми", принадлежащей бывшему депутату городской думы Дмитрию Сулееву. Однако руководство «Реми» не выходит на связь. Владелец сети гипермаркетов Дмитрий Сулеев в разговоре с корреспондентом РИА VladNews информацию об обысках опроверг.

Тем временем источник в правоохранительных органах уточнил, что силовики нагрянули не в "Реми", а в офис по-соседству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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