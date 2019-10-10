2019-10-10T08:41:18+03:00
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Останки редких для Приморья доисторических носорогов нашли в пещере на территории нацпарка

Крупный теплолюбивый зверь любил местный климат и круглый год ел траву [фото]
Александра ШОПЕНКО
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Раскопки проводились осенью этого годаРаскопки проводились осенью этого годаФото: ФГБУ «Земля леопарда»
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В приморской пещере Сухая палеонтологи обнаружили останки носорога Мерка. Возраст находки – около 50 тысяч лет. Ценность найденных останков в том, что они подтвердили догадки ученых: теплолюбивый носорог обитал на территории современного Приморья, а значит, климат здесь был абсолютно другим. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу нацпарка «Земля леопарда», на территории которого проводились раскопки.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Носороги Мерка жили в плейстоцене (начался 2,6 миллиона лет назад, закончился - 11,7 тысячи лет назад). Внешне похожие на своих современников, эти животные вели одиночный образ жизни. Основная пища – листья и трава.

Примерно так выглядел носорог Мерка. Художник К. К. Флеров

Примерно так выглядел носорог Мерка. Художник К. К. Флеров

Этот зверь является предшественником шерстистого носорога, останки которого встречаются намного чаще. До недавнего времени кости носорога Мерка находили в большей степени в Европе и Китае. Открытия 2019 года позволили установить восточные границы его ареала.

КАК НАШЛИ?

Раскопки проводились осенью этого года. Специалисты обнаружили в пещере множество древних костей, из чего можно сделать вывод: десятки тысяч лет назад здесь жили гиены. Именно они превратили Сухую в сокровищницу для палеонтологов. Хищники приносили в пещеру мясо убитых животных, среди них оказались останки носорога Мерка. Мощные челюсти гиен в буквальном смысле перемалывали кости зверей. Из-за этого в Сухой сохранились лишь зубы убитых редких для Приморья носорогов.

В пещере Сухой было найдено 93 осколка зуба носорога Мерка Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В пещере Сухой было найдено 93 осколка зуба носорога МеркаФото: ФГБУ «Земля леопарда»

Определить, что зубы принадлежат именно носорогу Мерка, а не шерстистому, ученым удалось по толщине зубной эмали. Таким же методом пользовались специалисты для идентификации останков, ранее найденных в приморской Тетюхинской пещере. Однако полной уверенности тогда у палеонтологов не было.

ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ

- Год назад носорог Мерка впервые на Дальнем Востоке был обнаружен в Якутии, в устье реки Яна. Находка останков этого носорога в Приморье показывает крайний восточный предел области его распространения. Это значимое открытие для общего представления о виде. И если в пещере Тетюхинской было обнаружено только несколько фрагментов зубов, то в пещере Сухой их было найдено значительно больше – 93 осколка. Это говорит о том, что на территории современной Земли леопарда носорогов Мерка было достаточно много, - рассказал профессор Михаил Тиунов, руководивший раскопками.

Руководил раскопками профессор Михаил Тиунов Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Руководил раскопками профессор Михаил ТиуновФото: ФГБУ «Земля леопарда»

Обнаруженные останки носорогов Мерка говорят о том, что десятки тысяч лет назад климат в Приморье был иным. Дело в том, что эти гладкокожие рогатые животные круглый год питались растениями и могли жить только в тепле. Со сменой климата и приходом холодов в Приморье носороги Мерка покинули эту территорию, а на их смену пришли более морозостойкие преемники – шерстистые носороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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