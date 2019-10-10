Останки редких для Приморья доисторических носорогов нашли в пещере на территории нацпарка

В приморской пещере Сухая палеонтологи обнаружили останки носорога Мерка. Возраст находки – около 50 тысяч лет. Ценность найденных останков в том, что они подтвердили догадки ученых: теплолюбивый носорог обитал на территории современного Приморья, а значит, климат здесь был абсолютно другим. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу нацпарка «Земля леопарда», на территории которого проводились раскопки.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Носороги Мерка жили в плейстоцене (начался 2,6 миллиона лет назад, закончился - 11,7 тысячи лет назад). Внешне похожие на своих современников, эти животные вели одиночный образ жизни. Основная пища – листья и трава.

Примерно так выглядел носорог Мерка. Художник К. К. Флеров

Этот зверь является предшественником шерстистого носорога, останки которого встречаются намного чаще. До недавнего времени кости носорога Мерка находили в большей степени в Европе и Китае. Открытия 2019 года позволили установить восточные границы его ареала.

КАК НАШЛИ?

Раскопки проводились осенью этого года. Специалисты обнаружили в пещере множество древних костей, из чего можно сделать вывод: десятки тысяч лет назад здесь жили гиены. Именно они превратили Сухую в сокровищницу для палеонтологов. Хищники приносили в пещеру мясо убитых животных, среди них оказались останки носорога Мерка. Мощные челюсти гиен в буквальном смысле перемалывали кости зверей. Из-за этого в Сухой сохранились лишь зубы убитых редких для Приморья носорогов.

В пещере Сухой было найдено 93 осколка зуба носорога МеркаФото: ФГБУ «Земля леопарда»

Определить, что зубы принадлежат именно носорогу Мерка, а не шерстистому, ученым удалось по толщине зубной эмали. Таким же методом пользовались специалисты для идентификации останков, ранее найденных в приморской Тетюхинской пещере. Однако полной уверенности тогда у палеонтологов не было.

ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ

- Год назад носорог Мерка впервые на Дальнем Востоке был обнаружен в Якутии, в устье реки Яна. Находка останков этого носорога в Приморье показывает крайний восточный предел области его распространения. Это значимое открытие для общего представления о виде. И если в пещере Тетюхинской было обнаружено только несколько фрагментов зубов, то в пещере Сухой их было найдено значительно больше – 93 осколка. Это говорит о том, что на территории современной Земли леопарда носорогов Мерка было достаточно много, - рассказал профессор Михаил Тиунов, руководивший раскопками.

Руководил раскопками профессор Михаил ТиуновФото: ФГБУ «Земля леопарда»

Обнаруженные останки носорогов Мерка говорят о том, что десятки тысяч лет назад климат в Приморье был иным. Дело в том, что эти гладкокожие рогатые животные круглый год питались растениями и могли жить только в тепле. Со сменой климата и приходом холодов в Приморье носороги Мерка покинули эту территорию, а на их смену пришли более морозостойкие преемники – шерстистые носороги.