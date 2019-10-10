Не дождался Года Антарктиды: огромный айсберг, отколовшийся от ледника, может угрожать судам

Самый крупный за полвека айсберг, отколовшийся недавно в Антарктиде, стал причиной для спора ученых со всего мира. Глыба, весом около 315 миллиардов тонн и толщиной около 210 метров, оторвалась от шельфового ледника Эймери. По мнению одних экспертов сход махины обусловлен глобальным потеплением, другие же уверяют, что это естественный для данной местности процесс. Однако обе стороны сходятся во мнении, что айсберг может стать угрозой для судов, поэтому за ним необходимо тщательное наблюдение. О рекордном таянии льдов, мировом потеплении, изменении погодных условий на планете, а также потребительском кризисе человечества, «Комсомолке» рассказал посол доброй воли ЮНЕП Вячеслав Фетисов.

Согласно прогнозам ученых, айсберг ледника Эймери мог сойти в период 2010-2015 годов, однако гигант задержался. Что именно подтолкнуло природу к сходу глыбы именно сейчас – остается загадкой. Не исключено, что причиной всему стало изменение климата, из-за потребительского отношения человечества, по вине которого загрязнены океаны, моря и большая часть окружающей среды. На планете практически не осталось мест, к первозданности которых не приложил бы свою руку человек. Постоянно меняющийся климат на земле, приводит к новым катастрофам. Пожары в Сибири и в дельте Амазонки, резкое таяние ледников и подъем уровня океанов, аномальные температуры и погода, не привычная для регионов – это лишь малая часть, которой способна отплатить природа.

Знаменитый российский хоккеист и государственный деятель Вячеслав Фетисов, являющийся послом программы ООН по окружающей среде, или ЮНЕП в Арктике и Антарктике, поделился своим мнением, на счет сложившейся природной обстановки.

– Этим летом было много сообщений о рекордном таянии льда в Гренландии. Из-за этого

процесса, по данным гляциологов, в июле 197 миллиардов тонн воды оказалось в мировом

океане. 31 июля был установлен мировой рекорд таяния – 12,5 миллиардов тонн льда за

один день оказалось в океане. При этом Гренландия – это 9% льда, Антарктида – 90%, а

1% – остальной лед на земном шаре. Если весь лед растает в Антарктике, уровень

мирового океана поднимется на 60 – 65 метров. При этом согласно последним расчетам

ученых, в течение пяти лет мы станем свидетелями полного исчезновения ледяной шапки

в Арктике, – отметил Вячеслав Александрович.

Также депутат Государственной думы РФ сообщил о необходимости уделять должное внимание вопросам климата и сохранения окружающей среды. Так, в конце сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату, в рамках которого с 2020 года будут приняты меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Вячеслав Фетисов рассказал о прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, на котором также поднимались вопросы по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

– Мировые океаны — их температура, химические процессы, течения и жизнь — определяют действие глобальных систем, которые делают Землю пригодной для жизни человечества. Дождевая и питьевая вода, погода, климат, береговые линии, большая часть нашей пищи и даже кислород в воздухе, которым мы дышим, все, в конечном счете, предоставляется и регулируется морем. На протяжении всей истории океаны и моря были жизненно важными торговыми и грузовыми путями. Рациональное использование этого важнейшего глобального ресурса – залог устойчивого будущего Российской Федерации, – уверен Фетисов.

Согласно исследованию Национального центра экологического анализа и синтеза NCEAS, в котором учитывались такие факторы, как глобальные климатические изменения, уничтожение биоресурсов, загрязнение – 59% Мирового океана уже пострадало от деятельности человека. Те же части океана, куда вмешательство оказалось минимальным, наоборот превратились в колыбель подводной жизни. Таковыми можно считать Арктику и Антарктику.

– У нас остался один единственный Южный океан, который мы не успели превратить в безжизненную пустыню, наполненную мусором. Это последний оплот первозданной природы, который ещё держит баланс Мирового океана на планете. В наших силах сделать все возможное, чтобы сохранить Антарктику и Южный океан такими, какими они были в начале времен, и создать там сеть морских охраняемых территорий, используя его не только как ресурс для экономики, но и как ресурс для природы, которая, увы, больна нами,– прокомментировал посол доброй воли ЮНЕП.

Почти 60 лет назад был подписан Договор об Антарктике, именно тогда правители всех стран отказались от претензий на этот регион. Предстоящий 2020 год по поручению Владимира Путина объявлен Годом Антарктиды, в честь 200-летия открытия этого континента.

– Мы должны найти силы, мудрость и правильные слова, чтобы создать будущее для себя и наших детей, в котором сами захотим жить. Мы можем сделать этот выбор сейчас, начав с создания системы морских заповедников в Антарктике, сохранившей первозданную мощь и силу, чтобы помочь возрождению природы на нашей планете,– подытожил знаменитый российский хоккеист Вячеслав Фетисов.