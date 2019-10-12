2019-10-12T05:42:17+03:00
Общество

Немножко всплакнула, а затем долго смеялась: посылка со странным содержимым удивила жительницу Приморья

Недобросовестные продавцы дурят жителей края за их же деньги
Милана СОКОЛ
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Содержимое посылки не порадовало покупательницу. Фото: dpskontrol125rusСодержимое посылки не порадовало покупательницу. Фото: dpskontrol125rus
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Шесть комплектов постельного белья, заказанные доверчивой жительницей Приморья через инернет, на деле оказались посылкой с ненужным хламом. По словам заказчицы, нерадивый продавец из Москвы для веса положил в посылку старую ковровую дорожку, удобрение для цветов и комплект белья с затяжками, явно не пригодные для использования по назначению, сообщает «КП»-Владивосток».

– Заказывала 6 комплектов постельного белья. По телефону уточнила вес посылки, оплатила , все выяснив. Дождавшись смс, пошла на почту за долгожданным заказом. Открыв его в машине, немножко всплакнула, а затем долго смеялась. Ведь мне было сказано, что в посылке лежит подарочек, – поделилась жительница Приморья в социальных сетях.

Подарочком, по словам покупательницы, оказался небольшой коврик, комплект постельного белья в затяжках и пакетики с содержимым, похожим на удобрение для цветов.

– Уже все распределила. Коврик подойдет для подстилки любимой собачки. Белье – как раз для вытирания домашнего питомца, – иронично отмечает местная жительница. Будьте бдительны и не попадайтесь, как я, – предостерегла других обманутая покупательница.

История одного заказа получила отклик в социальных сетях от других жителей края, пострадавших от подобных действий мошенников.

– Примерно таким же образом, вместо робота-мойщика окон, мы получили прекрасные напольные весы и 12 тряпочек,– делится своей историей другая жительница Приморья.

Большинство пользователей сети уверены, что многие товары можно приобрести в магазинах. А, если нет времени ездить по торговым точкам, тогда стоит делать заказ лишь у проверенных продавцов. Не стоит покупаться на большие скидки, которые зачастую предлагают магазины-однодневки.

– Мы также с мужем сигнализацию купили по скидке. Только нам положили блютуз сканер, да и то без диска,– делится жительницакрая.

Стоит отметить, что от действий «московской» фирмы уже пострадали сотни покупателей. Интернет буквально пестрит негативными отзывами о продавце, заманивающем покупателей привлекательными ценами. При этом компания, предлагает абсолютно разные товары, начиная от предметов интерьера, заканчивая техникой для дома. До момента оплаты менеджеры поддерживают связь с клиентом, вежливо отвечая на все вопросы. Как только наложенный платеж на почте оказывается оплачен и поступает жалоба, номер неугодного абонента заносится в черный список. При этом удаленность компании и отсутствие заявлений в полицию, не позволяет прикрыть нелегальную лавочку.

Жительница Приморья уверяет, что заказ пришел от недобросовестного продавца. Фото: dpskontrol125rus

Жительница Приморья уверяет, что заказ пришел от недобросовестного продавца. Фото: dpskontrol125rus

ИСТОЧНИК KP.RU

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