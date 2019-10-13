2019-10-13T07:32:00+03:00
Происшествия

У них массовый побег? Сразу четверо детей пропали из реабилитационного центра Владивостока

Еще одного мальчика разыскивают с прошлой недели (ориентировки)
Милана СОКОЛ
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Местонахождения ребят пока не известно. Фото:primpoisk25Местонахождения ребят пока не известно. Фото:primpoisk25
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Сразу четверо детей в один день пропали из социально-реабилитационного центра «Парус надежды» во Владивостоке. С 12 октября и до настоящего момента местонахождение троих мальчиков и девочки-подростка не известно. Также специалисты разыскивают юношу, исчезнувшего из государственного заведения еще на прошлой неделе, сообщает КП «Владивосток».

Информацию о местонахождении можно сообщить в полицию. Фото:primpoisk25

Информацию о местонахождении можно сообщить в полицию. Фото:primpoisk25

Ориентировки с подробным описанием пропавших детей распространили волонтеры некоммерческой организации «ПримПоиск», которые совместно с полицией участвуют в поисково-спасательных операциях. Согласно имеющейся информации, в субботу из СРЦ ушли сразу четверо ребят. Специалисты разыскивают троих мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет и 15-летнюю девочку. Подростки самовольно покинули заведение.

Ребенка разыскивают. Фото:primpoisk25

Ребенка разыскивают. Фото:primpoisk25

–Детей пока не нашли,– прокомментировала корреспонденту «Комсомолки» сотрудница реабилитационного центра.

Неделей ранее из «Паруса надежды» пропал еще один юноша. Назаренко Василий, 2002 года рождения ушел еще 6 октября.

Юноша отсутствует с прошлой недели. Фото:primpoisk25

Юноша отсутствует с прошлой недели. Фото:primpoisk25

– У них массовый побег, что ли? Почему-то много детей оттуда сбегают не в первый раз,– отмечают местные жители.

Обратите внимание, этого ребенка разыскивают. Фото:primpoisk25

Обратите внимание, этого ребенка разыскивают. Фото:primpoisk25

Побеги из центра действительно случаются, однако не стоит забывать, какие именно дети попадают туда. Ребята из неблагополучных семей, маленькие приморцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, практически обделенные родительской заботой. Естественно, что большинство из них попросту не привыкли к режиму, и, пытаясь вернуться к вольной жизни, подаются в бега.

Мальчика пропал вместе с друзьями. Фото:primpoisk25

Мальчика пропал вместе с друзьями. Фото:primpoisk25

– Истории этих детей иногда действительно очень страшные, работать с ними сложно и морально и физически. Некоторые ребята, попавшие в центр, озлоблены на весь мир и пытаются решать все вопросы с помощью силы. Могут даже напасть или обматерить, но специалисты стараются найти к каждому индивидуальный подход. Иногда для этого требуется довольно много времени,– поделилась с корреспондентом «КП»-Владивосток» бывшая сотрудница «Паруса надежды».

В центре для адаптации ребят работают психологи. Для развития творческих способностей и организации досуга в «Парусе надежды» созданы различные кружки, проводятся конкурсы и мероприятия.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении ребят,можно обратиться в полицию по телефонам : 102 или 02, или позвонить по номеру 8(4232) 38-80-03 в ОП №6 УМВД России по Владивостоку. Также актуальные данные можно передать волонтерам, участвующим в поиске детей по следующим телефонам: 8914-721-22-32, 8962-334-51-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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