2019-10-13T15:53:43+03:00
Происшествия

Многоэтажка Владивостока оказалась объята огнем, 48 человек эвакуировано

Пламя успело перекинуться на фасад и балконы нескольких этажей [видео]
Милана СОКОЛ
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Серьезный пожар случился во ВладивостокеСерьезный пожар случился во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ
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Серьезный пожар произошел вечером в воскресенье в Первореченском районе Владивостока. Огонь успел охватить сразу несколько этажей, перекидываясь от обшивки одного балкона к другому. Из горящей многоэтажки на Хабаровской пришлось эвакуировать 48 человек, при этом 8 жильцов пожарные спускали с помощью спасусройств, сообщает «КП»-Владивосток».

По предварительной информации, пожар в доме на Хабаровской, 16 начался на 4-ом этаже. Пламя быстро перекинулась, на балконы соседей, дойдя до 7-го этажа. Первый звонок с места происшествия прозвучал в 18:53, уже спустя 5 минут по указанному адресу приехали пожарные расчеты. По словам очевидцев, специалистам пришлось сначала расчистить проезд в запаркованном дворе.

Во время разведки брандмейстеры установили, что горит сразу несколько квартир, при этом в задымленных и охваченных огнем помещениях находились люди. Специалисты приняли решение эвакуировать жителей в срочном порядке при помощи спасустройств, механизм которых позволяет спустить с высоты даже неподготовленного человека, не дожидаясь раскладывания пожарных лестниц. Еще 40 человек были выведены на улицу через подъезд. Благодаря оперативным действиям пожарных людям не понадобилась медицинская помощь, никто из погорельцев не пострадал.

Пожар на Хабаровской во Владивостоке.Видео: dps. controlМилана СОКОЛ

Как рассказали специалисты пресс-службы управления МЧС России по Приморскому краю, открытое горение удалось локализовать в 19:24. Полностью пожар был ликвидирован в 20:38. В тушении приняли участие 30 человек личного состава и сразу 11 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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