Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Приморье

Росгидромет сделал важное предупреждение для Приморья: в регионе ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 18 метров в секунду, сообщат «Комсомольская правда-Вадивосток».

Штормовое предупреждение будет действовать до 23:00 часов 12 октября. Все это время в прибрежных районах Приморья будет властвовать мало того, что сильный, так еще и пронизывающий до костей ветер.

Кроме того, согласно данным на сайте гидрометцентра России, действует предупреждение из-за повышенного класса пожарной опасности. Дело в том, что в Приморье сухая погода и в тандеме с сильным ветром природный или лесной пожар может разгореться даже из маленькой искорки.

В Приморье установлен четвертый класс пожарной опасности. Действовать он будет вплоть до 23:00 часов 12 октября.

Во Владивостоке сегодня, 11 октября, переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха будет в пределах +14…+16 градусов.