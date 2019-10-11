2019-10-11T01:09:05+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Приморье

Ветер на побережье будет достигать 18 метров в секунду
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Кроме того, в Приморье установлен четвертый класс пожарной опасностиКроме того, в Приморье установлен четвертый класс пожарной опасностиФото: Евгения ГУСЕВА
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Росгидромет сделал важное предупреждение для Приморья: в регионе ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 18 метров в секунду, сообщат «Комсомольская правда-Вадивосток».

Штормовое предупреждение будет действовать до 23:00 часов 12 октября. Все это время в прибрежных районах Приморья будет властвовать мало того, что сильный, так еще и пронизывающий до костей ветер.

Кроме того, согласно данным на сайте гидрометцентра России, действует предупреждение из-за повышенного класса пожарной опасности. Дело в том, что в Приморье сухая погода и в тандеме с сильным ветром природный или лесной пожар может разгореться даже из маленькой искорки.

В Приморье установлен четвертый класс пожарной опасности. Действовать он будет вплоть до 23:00 часов 12 октября.

Во Владивостоке сегодня, 11 октября, переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха будет в пределах +14…+16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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