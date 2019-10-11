Владивосток попал в рейтинг самых перспективных городов России

Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes составил список российских городов, в которые за последний десять лет сделали заметный скачок в в урбанистике, культуре и качестве жизни. В рейтинге десять мест, Владивосток занял золотую середину.

Авторы рейтинга обратили внимание на культурный аспект, а именно, на развитие современного искусства и паназиатские партнерства. Также были отмечены направления создания международных арт-резиденций и выход проектов дальневосточных художников на престижные выставки, в том числе – зарубежные. Внимание издание акцентировало также на команде молодых архитекторов, которые реализовывают проект «Семь сопок Владивостока».

Первое место в рейтинге занял Нижний Новгород, следом Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург, который опередил Владивосток на одну позицию. В спину дальневосточной столице, по мнению журнала, дышит Красноярск. Далее идут Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск.

В социальных сетях новость подстегнула пользователей отпускать шуточки по поводу состояния дорог, вечных пробок и необоснованно растущих ценах на жилье.

- Ну и рассмешили же вы нас под конец рабочей недели. Спасибо. А Анадырь и Дальнегорск не попали никуда? - ерничают люди в комментариях.

Впрочем, убедиться в том, насколько сильно изменился Владивосток, может любой желающий. Для этого достаточно посетить дальневосточную столицу. Ну а выбрать подходящий вид отдыха, спланировать туристические маршруты вместе со своими детьми и подобрать идеальную гостиницу поможет наш сервис «Отдых в России».