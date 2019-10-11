Какой автомобиль является самым популярным во Владивостоке и почему?

Ни для кого не секрет, что Владивосток является самым автомобилизированным городом страны. Но, как и в любом другом городе, здесь есть свои устоявшиеся тенденции и модные тренды на автомобили. Из года в год предпочтения приморцев меняются: появляются новые модели давно полюбившихся брендов, меняется конъюнктура рынка, да и взгляды на проблемы экологии оказывают немалое воздействие на итоговый выбор «железного коня». «Комсомольская правда – Владивосток» решила выяснить, какие марки автомобилей сейчас наиболее популярны в дилерских центрах Владивостока и за что именно они сыскали любовь у народа?

Nissan

На сегодняшний день наиболее популярным автомобилем в линейке дилерского центра «Авторитет-Авто+» остается Nissan Qashqai. Этот городской кроссовер покоряет своей маневренностью, проходимостью и удобством парковки с помощью камеры кругового обзора. При сборке на заводе в Санкт-Петербурге автомобили Nissan Qashqai обрабатывают антикоррозийным составом. Делается это для того, чтобы продлить срок службы в условиях российского климата. Также автомобиль интересен благодаря кредитным программам Nissan Finance.

Mercedes-Benz

Официальный дилер Mercedes-Benz - «Альтаир-Авто» заявляет, что лидером продаж, а, следовательно, и наиболее популярным автомобилем бренда является модель GLE. Это обусловлено его универсальностью, надежностью и при этом большим количеством инноваций в области безопасности, комфорта и развлечений. Новый GLE стал первым внедорожником, оснащенным системой MBUX. К главным особенностям модели можно отнести естественное голосовое управление, многочисленные элементы управления и способность с каждой новой поездкой узнавать больше о привычках и предпочтениях водителя.

Mitsubishi

В модельном ряде дилерского центра Mitsubishi – «Автомир Приморье» - бестселлером сейчас является именно Outlander. Этот автомобиль заслужил такую славу благодаря сочетанию надежности, высокого качества и проверенных временем технологий. Он также является наиболее популярным семейным автомобилем. Кроме того является наиболее безопасным в классе (5 звезд в EURO NCAP и Top Safety Pick 2018 по версии IIHS). Кстати, не так давно жителям Приморья Outlander стал доступен и в 7-ми местном исполнении, с третьим рядом сидений.

Toyota

Популярные модели бренда Toyota в дилерском центре «Саммит Моторс Владивосток» - RAV4 и Land Cruiser Prado. Покупатели RAV4 выбирают этот автомобиль за оптимальное сочетание комфорта, надежности двигателя и ходовой части, относительно компактного размера и цены. Можно сказать, что во Владивостоке RAV4 стал действительно «народным автомобилем» и удерживает это звание долгие годы.

Land Cruiser Prado - тоже горячо любим жителями города, так как обладает хорошими внедорожными характеристиками, сочетает в себе силу и уверенность на дороге с узнаваемым внешним видом. Автомобиль упоминают в песнях и кино, он - один из признаков определенного уровня и стиля жизни. Кроме того сейчас среди приморцев набирает популярность компактный городской кроссовер - Toyota C-HR. В основном, его выбирают молодые, активные люди.

Lexus

Бренд Lexus для Владивостока стал в какой-то степени знаковым. Самыми любимыми среди покупателей «Лексус Центра Владивосток» являются внедорожник LX и кроссоверы RX и NX. Lexus LX - флагманская модель, говорит о статусе его владельца. Модели RX и NX - кроссоверы премиум-класса с эффектным внешним видом, современными технологиями и высоким уровнем комфорта. В чем же секрет успеха? Автомобили Lexus собирают только на заводах в Японии, а для многих приморцев это синоним надежности и долговечности автомобиля.

BMW

На сегодняшний день самыми продаваемыми моделями в линейке BMW у дилера «Премьер-Авто» являются модели Х5 и Х7. Эти автомобили настолько популярны, что сейчас в основном идут под заказ.Эти модели, в первую очередь, отличает их новизна. Модель Х7 только появилась на рынке и тут же сыскала популярность - это самый большой кроссовер BMW, который многим интересен именно ввиду своих размеров. Плюс ко всему, эти автомобили оборудованы пневмоподвеской, благодаря чему они стали ехать мягче и плавне. Модель Х5 после недавнего обновления, в котором как раз таки была добавлена пневмоподвеска и другие новшества, по-прежнему пользуется большим спросом у клиентов дилерского центра. Этот сегмент всегда был и будет востребован на рынке Приморья, ну а такие показатели, как вместительность, высота, плавная езда и малый расход топлива в сочетании с ценой и делают эти модели привлекательными для жителей Приморья.

Peugeot

В Приморье популярна именно модель Peugeot-3008. Автомобиль выделяется из общего потока дизайном. Кроме того он получил престижную премию «Автомобиль года в Европе» в 2017 году. Популярность обусловлена экономичным и динамичным двигателем, необычным дизайном, надежной трансмиссией японского производителя. Кроме того в этой модели имеется весь функционал, который присутствует во всех современных автомобилях.

Hyundai

Наиболее популярные и массовые автомобили в модельном ряде Hyundai для Приморья это автомобили Solaris и Creta. Выбирая эти модели, покупатели исходят из соотношения цена-качество-доступность, то есть в большей части голосуют умом и рублем.

Shkoda

У бренда Skoda самый популярный автомобиль в Приморье Skoda Rapid. Он подойдет как для молодежи, так и для людей старшего возраста, отлично проедет и в городе и на бездорожье, компактный, но при этом имеет просторный салон и вместительный багажник. Все автомобили этой модели оснащаются электронной системой поддержания курсовой устойчивости ESC и антиблокировочной системой ABS. При конструировании автомобиля большое внимание уделяется безопасности и его по праву можно назвать семейным.

KIA

Лидером по продажам среди модельного ряда южнокорейского бренда KIA является KIA Rio. Для всех двигателей KIA Rio используется 6-ступенчатая автоматическая или механическая коробка передач, которые обеспечивают отличную динамику, умеренный расход топлива и комфортную езду. Модели KIA Rio более чем на 50% состоят из сверхвысокопрочной стали AHSS, и имеют 6 подушек безопасности. Именно за эти качества автомобиль заслужил народную любовь.

Mazda

Самая востребованная модель у бренда Mazda - это Mazda CX-5. Автомобиль сочетает в себе красоту, силу и надежность. Современный подход к дизайну и технологиям. Производители Mazda с каждой новой моделью улучшают характеристики автомобиля, чтобы каждая поездка приносила удовольствие. В Приморье в дилерском центре «Сумотори - авто» кроссовер представлен в 10 разных оттенках и нескольких вариантах комплектации.

Volkswagen

У известного немецкого бренда Volkswagen наибольшей популярностью в Приморье пользуется кроссовер Tiguan. За счет линейки мощных двигателей и постоянного полного привода 4Motion с различными профилями движения автомобиль заслужил славу функционального кроссовера. Основным элементом эргономичного дизайна салона является слегка наклоненная в сторону водителя центральная консоль. Она обеспечивает оптимальный доступ и возможность интуитивного управления различными функциями Volkswagen Tiguan.

Subaru

Несомненным лидером в Приморье среди автомобилей Subaru является Subaru Forester. Оригинальная японская сборка, которой клиенты отдают большее предпочтение. Честный полный привод, реализованный через постоянную нагрузку на обе оси автомобиля, а не через подключение через пробуксовку. Все это делает Subaru Forester одним из самых проходимых автомобилей в своем классе. Автомобиль сначала создают исходя из критериев безопасности, ходовых характеристик, надежности и экономичности, а следом вокруг этих разработок рисуют дизайн.