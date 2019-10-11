Это общее дело – спасать людей: подведены итоги «Клиники года-2019»

В столице Приморья завершился масштабный конкурс «Клиника года-2019», в котором приняли участие светила дальневосточной медицины и лучшие медицинские учреждения края. Цель мероприятия, ставшего доброй традицией «Комсомольской правды», не только поощрить подвиги людей в белых халатах, но и сделать сферу здравоохранения максимально открытой и понятой для всех жителей. Кстати, именно пациенты стали главными судьями конкурса, победа в котором досталась выдающимся представителям профессии по итогам народного голосования.

Несколько месяцев «КП»-Владивосток» вместе с читателями выбирала достойнейшие лечебные заведения края, попутно знакомя приморцев с различными сферами медицины и лучшими работниками сферы здравоохранения. Редакция рассказала о профилактике многих заболеваний, вакцинации и постаралась ответить на все актуальные вопросы, интересующие жителей края. Конкурс, который проходит в Приморье второй год подряд, продемонстрировал, что уровень оказания медицинских услуг в регионе, продолжает расти. Государственные и частные клиники успешно внедряют в свою работу новые технологии для обслуживания своих пациентов по мировым стандартам. В ходе конкурса «Клиника года-2019» мы выяснили, какое лечебное учреждение стало лучшим во Владивостоке? Какой доктор получил признание местных жителей? И, кто завоевал доверие экспертного медицинского сообщества?

С 1 августа при поддержке департамента здравоохранения Приморского края на сайте «КП» стартовал Всероссийский конкурс «Клиника года-2019». Основная борьба за главные призы и народную любовь развернулась между восемью государственными и частными клиниками и 13-ю высококлассными специалистами, претендующими на звание «Врач года». К всеобщему голосованию присоединились и профессионалы, эксперты сделали свой выбор, учредив две номинации. Медиахолдинг «Комсомольская правда» также отметил специальным призом особо полюбившийся медицинский центр.

Церемония награждения победителей состоялась в уютном ресторане «Старый Капитан», где гости праздника смогли отдохнуть от рабочих будней и пообщаться в неформальной обстановке. С приветственным словом для собравшихся выступил вице-губернатор Приморского края, директор краевого департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Директор краевого департамента здравоохранения Виктор Фисенко наградил победителейФото: Милана СОКОЛ

– Конкурс особенно интересен тем, что отбор проводился не по каким-то стандартам и порядкам и это не взгляд чиновников, а полностью народное голосование. Своего рода обратная связь, отзыв на нашу работу, для того, чтобы медицина становилась еще лучше. «Клиника года» – это качество, сервис и доступность. Хочу поблагодарить «Комсомольскую правду» за такое важное мероприятие, которое помогает популяризировать сферу здравоохранения в Приморье и делает ее понятной и открытой для народа,– отметил Виктор Сергеевич.

выступил вице-губернатор Приморского края, директор краевого департамента здравоохранения Виктор Фисенко с коллегами. Фото:Фото: Роман Савин

О важности проекта и пользе его для всех жителей края рассказали директор и главный редактор Владивостокского филиала «Комсомольской правды» Татьяна Клановец и Сергей Ланин. В рамках «Клиника года-2019» вышла целая серия материалов: около 50 заметок на сайте и 7 эфиров на радио, по итогам которых больше 50000 читателей (согласно статистике посещения сайта) узнали полезную информацию в области здравоохранения.

После приветствия участников и выступления шоу-балета «Гранд Даймонд», которое еще больше добавило атмосферы праздника, началось непосредственное награждение победителей.

По итогам народного голосования в номинации «Доктор года – 2019» победил Дмитрий Осмоловский. Сотрудник ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» уверенно обошел конкурентов, набрав 3530 голосов.

– Это все мамы пациентов, – скромно отметил молодой заведующий Центром восстановительной медицины и реабилитации.

Приморские семьи, отдавшие свои голоса за Дмитрия Сергеевича, таким образом, отблагодарили врача, который с трепетом и теплом заботится о своих маленьких пациентах. Стоит отметить, что коллеги по работе также относятся к специалисту с уважением.

– Попав в клинику полгода назад, при первом же обходе я увидела глаза мам, которые говорили о многом. Молодой, красивый, статный, но главное профессионал своего дела. Родители полностью доверяют доктору, беспрекословно выполняя рекомендации. Когда «Комсомолка» объявила конкурс, у меня не было никаких сомнений по поводу кандидатуры участника,– поделилась врио главного врача «Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи» Надежда Горелик.

В качестве поощрения лучшему сотруднику непосредственный руководитель обещала поездку на конференцию, которую Дмитрий выберет сам.

Почетное второе место в номинации «Доктор года» заслужила Илона Курникова. За врача-офтальмолога КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» проголосовали 1003 человека.

«Бронзовая» награда отправилась к Сергею Ефимкину. Врач-фтизиатр, эндоскопист ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница» набрал 820 голосов.

Заслуженную награду в номинации «Лучшая государственная клиника – 2019» получил ГАУЗ «ККЦ СВМП», в котором работает и «Лучший врач».

– «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»– это то учреждение, которое является вершиной айсберга приморского здравоохранения, особенно в части оказания медицинских услуг детям. Поэтому награда, абсолютно заслуженная. Хочу искренне поздравить и руководителя Надежду Викторовну Гарелик, и весь коллектив, ну и, конечно «Лучшего врача». Я знаю, что Дмитрий Осмоловский опытный и умелый руководитель, который уже несколько лет является визитной карточкой Центра восстановительной медицины и реабилитации. Его уважают родители, любят дети, поэтому я очень счастлива, что врачом года стал такой достойный человек, – отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморского края Ксения Гусенцова.

Помимо основной награды ГАУЗ «ККЦ СВМП» также признан «Лучшей государственной многопрофильной клиникой».

– В этом году обстановка на мероприятии настолько теплая и доброжелательная, что, думаю желающих поучаствовать в следующем конкурсе, будет еще больше. У меня есть опыт участия с двумя разными клиниками, и я, хочу сказать огромное спасибо организаторам, за то, что «Клиника года» сплачивает коллективы. Вы очень помогаете нам мотивировать персонал»,– поделилась Надежда Горелик.

«Лучшей негосударственной клиникой – 2019» стал Медицинский центр «ПримаМед+». Во главе с Дмитрием Проходцевым, клиника также победила в номинации «Красота без границ» и получила специальный приз от медиахолдинга «Комсомольская правда»за популяризацию медицины и активный диалог с приморцами.

– Наша клиника многопрофильная, которая оказывает все виды услуг, начиная от красоты и заканчивая онкологическими патологиями. Награда для нас имеет очень большое значение, мотивирует центр двигаться вперед и доказать, что мы останемся лучшими и в следующем году,–поделилась врач-онколог-маммолог, пластический хирург, кандидат медицинских наук Евгения Птух.

Работу медиков, которые практически в круглосуточном режиме стоят на страже здоровья своих клиентов нельзя недооценить. Стоит отметить, что некоторые доктора приехали на праздник сразу после смены, при этом проведя сложные операции нуждающимся пациентам.

Диплом победителя в номинации «Лучший государственный специализированный медицинский центр» по итогам народного голосования на сайте DV.KP.RU вручили КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Также госпиталь получил вторую награду от экспертов в номинации «Лучший организатор здравоохранения среди государственных медицинских учреждений».

В состав экспертного жюри в этом году вошли:

Тамара Курченко – кандидат медицинских наук, заместитель директора департамента здравоохранения ПК.

Олег Пак – кандидат медицинских наук, нейрохирург, главный врач Медицинского центра ДВФУ.

Александр Дубиков – доктор медицинских наук, профессор. Постоянный член президиума Ассоциации ревматологов России и Европейской противоревматической лиги.

Екатерина Елисеева – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России по ДФО.

Евгений Шестопалов – кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог, руководитель «Владивостокской клинической больницы №1».

Евгения Птух – кандидат медицинских наук, врач онколог-маммолог, пластический хирург.

Дмитрий Хан – врач-невролог, заведующий неврологическим отделением «Краевой клинической больницы №1», президент благотворительного фонда «Инсульту НЕТ».

Юрий Селютин – врач высшей категории, председатель региональной общественной организации «Ассоциация фтизиатров Приморского края».

Выбором экспертов в номинации «Качество жизни среди негосударственных медицинских учреждений» стала «Клиника ревматологии профессора Дубикова». Также клиника завоевала награду и по результатам народного голосования. Приморцы признали ее «Лучшим негосударственным специализированным медицинским центром» .

ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница» стала победителем в номинации «Лучшая государственная детская клиника» после подсчета голосов на сайте .

По результатам народного голосования «Лучшим государственным диагностическим центром» стал КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр».

Медицинский центр «Меридиан здоровья» читатели «Комсомолки» признали «Лучшей негосударственной многопрофильной клиникой». Также центр забрал награду в номинации «Лучший негосударственный диагностический центр».

«Лучшей народной клиникой» по соотношению цены и качества стала «Клиника лазерной хирургии доктора Григоренко».

На протяжении всего вечера гости праздника наслаждались выступлением творческих коллективов, угощениями, конкурсами и танцами. «Комсомолка» попыталась порадовать всех пришедших, устроив приятный вечер в дружеской обстановке.

– Подведение итогов конкурса от «Комсомольской правды» получилось ярким, добрым, светлым и, несмотря на конкуренцию, по-семейному теплым праздником. Приятно было видеть среди участников и победителей работников, как государственных, так и частных клиник, при этом многие врачи иногда совмещают работу в них,– поделилась мнением представитель департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

Все победители конкурса «Клиника года-2019» получили памятные призы и подарки. Редакция благодарит медицинские учреждения города, которые в очередной раз выразили нам доверие и поддержали федеральный проект издательского дома «Комсомольская правда». Особенно хочется отметить клиники, которые делились с читателями полезной информацией о новых видах исследований и лечении.

«КП»-Владивосток» благодарит читателей, которые приняли участие в голосовании, а также спонсоров, которые помогли устроить настоящий праздник для врачей.

Партнерами проекта стали:

Компания «Юэс Меика»,

Сеть магазинов «Дилан»,

Бариста ДВ,

Цветочные магазины – «Поляна» и «Цветы 24»,

Студия красоты «Елены Дранкович»,

Паб «Старый капитан»,

Магазин «Воздушные шарики»,

Сеть кофеен «Кафема».