2019-10-11T09:42:14+03:00
Общество

Любой приморец мог свободно взять гранату с заброшенного склада, пока все не забрали военные

170 гранат и десятки запалов к ним долгое время находились в заброшенном складе без какой-либо охраны
Марк КАПУСТИН
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Проверку по факту обнаружения бесхозных боеприпасов в Спасском районе проводят сотрудники правоохранительных органов. Гранаты и запалы находились на территории заброшенных военных складов без какой-либо охраны. Фактически любой любопытный человек мог присвоить себе опасные боеприпасы.

В ходе проверки обнаружено 170 гранат различных видов и десятки запалов к ним. Все это "добро" лежало в бывшем армейском складе боеприпасов, который давно не используется, а, следовательно, никак не охраняется. Фактически к гранатам абсолютно любой человек имел прямой доступ.

К счастью, обнаруживший опасные предметы оказался военнослужащим, который сообщил о своей находке в ближайшую воинскую часть, куда боеприпасы и были перевезены на ответственное хранение.

Устанавливаются причины, по которым гранаты длительное время находились без присмотра. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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