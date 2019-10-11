Бросить вызов ДЦП: история маленькой девочки из Приморья, которая мечтает бегать, но часто падает

Ежедневная борьба с самим собой, со своим телом, которое не желает тебя слушать, со своим мозгом, отказывающимся полноценно воспринимать информацию – это обычные будни ребенка, которому поставили страшный диагноз: детский церебральный паралич. Чтобы взять в руки кружку, нужно договориться с пальцами, чтобы начать осваивать школьную программу – упорно заниматься. Однако у большинства таких детей огромная воля и стальной характер и это доказывает Аня Люлькина – ребенок, который каждый день бросает вызов болезни.

С первых дней жизни Аня начала свою борьбу. Роды у мамы девочки Оксаны были тяжелые – малышку положили в реанимацию, а затем перевели в отделении патологии. Диагноз: «Перинатальное поражение центральной нервной системы». Уже в год у Ани диагностировали ДЦП и оформили инвалидность.

Родители девочки постоянно занимаются лечением дочки – и дома, и в реабилитационных центрах. Это уже дало свои плоды: в свои десять лет Аня умеет ходить, вопреки словам врачей, которые говорили, что малышка не сможет самостоятельно стоять на ногах. Конечно, в силу заболевания, походка у девочки неустойчивая. Аня научилась говорить, но ДЦП дает о себе знать – речь остается невнятной.

- Сейчас дочка психологически и интеллектуально почти не отстает от своих здоровых ровесников, на индивидуальном обучении осваивает программу третьего класса. Ходит самостоятельно, по лестнице – с поддержкой, пытается бегать, но часто падает, - рассказывает мама Ани Оксана Люлькина в письме, опубликованном на сайте Приморского отделения «Русфонда».

У девочки сохраняется спастика рук, Ане трудно удерживать мелкие предметы. Но, несмотря на это, она любит рисовать и лепить из пластилина, и даже пытается писать.

К сожалению, два года назад у Ани начались приступы эпилепсии. Оказать эффективную помощь девочке могут специалисты Института медицинских технологий. Приморское отделения «Русфонда» помогло семье собрать почти 200 тысяч для лечения. Надеемся, что у Ани все будет хорошо и скоро она сможет бегать и рисовать красивые пейзажи.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена Малахова, невролог Института медицинских технологий (Москва).

- Девочка нуждается в госпитализации в Институт медтехнологий для проведения обследования и восстановительного лечения. Нужно купировать эпилептические приступы, укрепить мышцы Ани, развить ее координацию, мелкую моторику и речь.