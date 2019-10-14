Школьник из Благовещенска ранил 13-летнего подростка перочинным ножом

Далеко не детский конфликт развернулся в Благовещенске: школьник поссорился со своим 13-летним знакомым и прямо при одноклассниках ранил его перочинным ножом. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Амурской области.

В отдел полиции города Благовещенска 11 октября сообщили о том, что в одно из лечебных учреждений города доставили подростка с ножевым ранением. Стражи порядка выехали для того чтобы разобраться в данной ситуации. Опросили обоих участников инцидента, их представителей, педагогов и свидетелей-одноклассников.

- Проверка все еще продолжается сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД Благовещенска. Все материалы также направлены в Следственный комитет, - сообщили в профильном ведомстве.

Серьезного вреда здоровью, судя по всему, подростку причинено не было, мальчика в тот же день отпустили из больницы домой.