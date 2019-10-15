Машинист и его команда: в Приморье на 5 часов задержались поезда из-за алчных работников «РЖД»

Почти на 5 часов задержались поезда на одной из главных железнодорожных веток Приморья из-за действий нерадивых сотрудников «РЖД». По информации источника «КП»-Владивосток», машинист локомотивного депо Уссурийска вместе с помощником похитили дизельное топливо. В вывозе больше 1000 литров солярки помогали еще два человека, однако подозреваемым удалось скрыться, их разыскивает полиция.

ЧП на железной дороге случилось на перегоне станций Липовцы – Пржевальская, 12 октября. Любители легкой наживы попались группе быстрого реагирования стрелковой команды станции Уссурийск во время оперативно-профилактических мероприятий. Машинист и помощник машиниста Эксплуатационного локомотивного депо Уссурийска успели собрать 34 канистры топлива, каждая из которых вмешает 30 литров. Общий объем похищенной с тепловоза солярки составил 1020 литров. Работники «РЖД» планировали вывезти топливо на микроавтобусе, но оказались застигнуты врасплох. Задержанных вместе с вещественными доказательствами доставили в линейный отдел МВД России на станции Уссурийск.

Специалисты нашли 34 канистры, по предварительной информации, все с дизельным топливом

Стоит отметить, что из-за задержания локомотивной бригады задержка движения поездов на Градековском направлении составила 4 часа 50 минут. Специалист отделения информации и общественных связей УТ МВД России на станции Уссурийск, поделился с корреспондентом «Комсомолки», что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все подробности. Пресс-служба «РЖД» в свою очередь прокомментировала, что если вина работников будет действительно доказана, они понесут наказание в соответствии с законом.