Не включают свет, вода в лампах: во Владивостоке детей водят в детсад с текущей крышей

В детском саду №28 во Владивостоке воспитатели опасаются включать лампы – в здании протекает крыша. Родители бьют тревогу, ведь их дети сидят в темных помещениях под звуки капающей воды. По словам представителя городской администрации, ремонт уже ведется, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Крыша в детсаде начала течь еще в сентября этого года во время тайфунов. Тогда в мэрию немедленно обратились родители. На их жалобу отреагировали - пришли подрядчики, «починили», но как только 14 октября во Владивостоке выпал первый снег, кровля опять потекла. Да еще и с новой силой.

- В городскую администрацию писали. Нам пришел ответ, что там провели разбирательство: все прочистили, и все хорошо, - рассказывает одна из родительниц. - Но сейчас вот немного снега выпало и у нас опять потоп. Воспитатель боится лампочки включать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737835" frameborder="0"></iframe> На улице тогда было около трех градусов. Видео предоставлено очевидцами.Анастасия МЕЛЬНИКОВА

Корреспонденту «Комсомолки» в администрации Владивостока рассказали, что властям о проблеме известно, и ее уже пытаются устранить.

- Ремонтные работы выполняются. Родителям нужно запастись терпением и немного подождать.