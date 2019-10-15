2019-10-15T11:32:53+03:00
Общество

Не включают свет, вода в лампах: во Владивостоке детей водят в детсад с текущей крышей

Мэрия предлагает родителям запастись терпением и немного подождать
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В детском саду протекает крыша. Скрин из видеоВ детском саду протекает крыша. Скрин из видео
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В детском саду №28 во Владивостоке воспитатели опасаются включать лампы – в здании протекает крыша. Родители бьют тревогу, ведь их дети сидят в темных помещениях под звуки капающей воды. По словам представителя городской администрации, ремонт уже ведется, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Крыша в детсаде начала течь еще в сентября этого года во время тайфунов. Тогда в мэрию немедленно обратились родители. На их жалобу отреагировали - пришли подрядчики, «починили», но как только 14 октября во Владивостоке выпал первый снег, кровля опять потекла. Да еще и с новой силой.

- В городскую администрацию писали. Нам пришел ответ, что там провели разбирательство: все прочистили, и все хорошо, - рассказывает одна из родительниц. - Но сейчас вот немного снега выпало и у нас опять потоп. Воспитатель боится лампочки включать.

На улице тогда было около трех градусов. Видео предоставлено очевидцами.Анастасия МЕЛЬНИКОВА

Корреспонденту «Комсомолки» в администрации Владивостока рассказали, что властям о проблеме известно, и ее уже пытаются устранить.

- Ремонтные работы выполняются. Родителям нужно запастись терпением и немного подождать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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