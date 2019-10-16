В Приморье снизили районный коэффициент: кого затронет, уменьшатся ли зарплаты

В Приморском крае официально снижен районный коэффициент (РК) до 1,2. Соответствующее постановление подписал глава региона. Редакция «КП-Владивосток» решила разобраться: что изменится после того, как начнет действовать новый коэффициент.

Районный коэффициент – это своего рода компенсация жителям регионов с тяжелым климатом и резко отличающимися условиями труда и быта. Приморский край относится именно к таким. Раньше в регионе действовало два районных коэффициента: 1,3 на всей территории региона, 1,4 – в поселках Таежный и Тернистый (такое решение было принято еще в СССР). С 15 октября 2019 года ситуация изменилась. Пока только для бюджетников.

Теперь в Приморье будет действовать три РК: 1,4 к зарплате будет начисляться по-прежнему работников поселков Таежный и Тернистый. 1,3 будет действовать только в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в населенных пунктах 30-километровой приграничной зоны. Для остальной территории Приморья районный коэффициент устанавливается в размере 1,2.

Работники бюджетной сферы края справедливо забеспокоились – заработная плата упадет вслед за районным коэффициентом. Поэтому были предусмотрены заградительные меры.

В частности, оклады бюджетников с 1 января 2020 года будут увеличены на 10 процентов у тех, кто работает в поселках Таежный и Тернистый, а также в местностях, приравненных к территориям Крайнего Севера и в населенных пунктах 30-километровой приграничной зоны. На остальной территории Приморья оклады повысят на 3,125 процента. Деньги будет выделять краевой бюджет. Также приморская казна поможет рублем районам, в которых нет возможности на финансирование повышения окладов.

- Теперь у низкооплачиваемых бюджетников зарплаты не упадут, а у ряда категорий работников, чьи оклады превышают МРОТ, даже немного вырастут. Однако мы по-прежнему считаем, что приморцев, как и остальных дальневосточников, нужно поддерживать, в том числе, и стимулирующими коэффициентами, чтобы удержать в регионе. Поэтому мы продолжим бороться за РК не ниже 30 процентов для всех отраслей региона уже на федеральном уровне, - отметил Владимир Исаков, председатель федерации профсоюзов Приморского края.

Изменения вступят в силу с января 2020 года. Контролировать ситуацию будет уже созданная межведомственная рабочая группа по мониторингу заработных плат работников, которых напрямую затрагивает принятый документ.