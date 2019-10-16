Шустряк и маленький обжора: в зоопарке на Дальнем Востоке впервые родились африканские львята

В приморском зоопарке «Садгород» настоящий праздник. Дело в том, что накануне на свет появились два львенка, что само по себе редкость в условиях неволи. Однако это еще не самая удивительная часть истории. Родителями малышей стала очень молодая пара – Астра и Гефест, они и сами еще недавно были котятами. Львице, в беременность которой отказывались верить многие специалисты, чуть больше двух лет. А главе прайда и вовсе на момент производства потомства было 1 год 8 месяцев. Теперь любимцы публики претендуют на звание самых молодых родителей в России. Корреспондент «КП»-Владивосток» узнал подробности уникальной истории рождения.

Один из очаровательных самцов. Фото: предоставлено зоопарком "Садгород"

Астра попала в зоопарк «Садгород», расположенный в пригороде Владивостока, двухмесячным львенком, рожденным от цирковых родителей. Малышка быстро освоилась и стала всеобщей любимицей. Вскоре в зоогулке появился Гефест, его отдали из контактного зоопарка, когда с подросшим львом стало сложно справляться. Главным другом новых постояльцев «Садгорода» стал ветеринарный врач Виктор Агафонов, которого по праву называют отцом диких кошек. Именно он заподозрил беременность Астры. Однако коллеги, включая специалистов из Московского зоопарка уверяли, что симптомы ложные, да и потомство в столь юном возрасте отца практически невозможно. Стоит отметить, что самцы достигают половозрелости к 5 годам (Гефесту в ноябре будет только 2), а самки по статистике размножаются в возрасте 4 лет.

Одним из тех, кто поверил коллеге, стал Алексей, специализирующийся на изучении поведения львов в Африке. Человек, который спас много диких кошек от верной гибели, посмотрев видео, подтвердил догадки Виктора и посоветовал начать подготовку к родам.

– Специально постелил сено в вольер. А зайдя, как-то утром проверить Астру, обнаружил двух прекрасных малышей,– поделился Виктор.

По словам главного ветеринара зоопарка, история появления потомства, действительно необычная. Новоиспеченная мать прекрасно справляется со своими обязанностями и не отказалась от котят. Несмотря на неопытность, Астра окружила малышей заботой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/738118" frameborder="0"></iframe> В зоопарке Владивостока впервые родились львята.Видео: предоставлено зоопарком "Садгород"Милана СОКОЛ

– Удивительно то, что в первые роды львица не убила котят, бывает, что съедают или могут задавить. К тому же Астра вылизала их сама, мы пришли, а малыши уже чистенькие. Поражает и ее спокойное поведение, она не была ошарашена рождением детей. Ведь даже домашние кошки иногда убегают, начинают шипеть или вести себя агрессивно, не понимают, что вообще произошло.

Появление на свет котят стало настоящей радостью для всех сотрудников зоопарка. Ведь само рождение таких крупных хищников в неволе действительно редкость.

– Я не припоминаю, чтобы хоть в одном зоопарке на Дальнем Востоке рождались львята. Можно сказать, что наши малыши стали первыми, – отметил ветврач.

Сейчас малюткам 10 дней, благодаря заботливой матери и пристальному вниманию врача, которого, кстати, львица подпускает к детям, котята чувствуют себя отлично. Разные по темпераменту малыши уже проявляют интерес к играм и любят полакомиться. Пока самцы находятся в закрытом от публики вольере, рядом с Астрой. Имена редким хищникам уже по традиции планируется выбрать с помощью жителей Приморья, через конкурс в социальных сетях. На официальной страничке зоопарка уже масса поздравлений и благодарностей за создание комфортных условий для жизни зверей в неволе. Редакция «КП»-Владивосток» присоединяется к поздравлениям и следит за дальнейшим развитием событий.

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