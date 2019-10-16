Сила фамилии: во Владивостоке после успешной операции Денис Собянин появился на свет здоровым

Поистине хорошая новость пришла из роддома №3. Мария Собянина лежала в медучреждении на сохранении. Мама двух мальчиков с нетерпением ожидала встречи с новорожденным сыном. Но из-за осложнений, ситуация могла привести к необратимым последствиям. К счастью, и Мария, и младенец живы и здоровы. Денис – третий сын в семье Собяниных, появился на свет 8 октября. Так жительница Владивостока стала многодетной мамой.

Кстати, третий роддом Мария выбрала неслучайно. Здесь помогли еще одной девушке с таким же именем и диагнозом. Тогда она поняла, что это добрый знак.

- Отношение персонала и своевременно оказанная помощь были на высоте. Мой выбор подтвердил все мои ожидания. 8 октября 2019 я стала мамой в третий раз, появился на свет мой сын Денис, весом 2890 килограммов и ростом 49 сантиметров. Мы здоровы и счастливы, эмоции переполняют мое сердце, - рассказывает Мария Собянина. - Скажу точно, что здесь работают квалифицированные специалисты! После такой сложной операции, прошло 7 дней, чувствую себя прекрасно. Уже очень хочется домой, к семье, дома меня ждут два замечательных сына и любимый муж. Хочу выразить слова благодарности медперсоналу, в частности Денисовой Нине Андреевне, Волковой Ксении Анатольевне, Кравченко Елене Витальевне за сохранённые жизни, мою и моего малыша. Я очень рада, что выбрала именно 3 роддом!

Сами же врачи, по информации пресс-службы роддома №3, говорят, что за чудесное появление на свет Дениса нужно благодарить освоение новых методик в лечении.