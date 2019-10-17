2019-10-17T10:13:01+03:00
Общество

ГИБДД до сих пор разыскивает водителя фуры, устроившего возмутительное «шоу» в центре Владивостока

Ущерб от маневра на дороге предварительно оценили на 85 тысяч рублей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Виновника-водителя разыскивают до сих пор. Фото предоставлено очевидцамиВиновника-водителя разыскивают до сих пор. Фото предоставлено очевидцами
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Водитель фуры снес дорожные столбики и цепи в центре Владивостока. Дальнобойщик попытался развернуться на слишком узкой для подобных маневров дороге. Предварительно ущерб оценили в 85 тысяч рублей. Виновника сейчас разыскивает служба ГИБДД, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Дорожное ограждение пострадало в самом сердце туристического маршрута - на улице Адмирала Фокина. Водитель разворотил конструкции и быстренько «смотался», утащив за собой один из столбиков. Но так как это место все-таки не зря самое оживленное в городе, то без свидетелей не обошлось. В тот же вечер видео с нарушением облетело соцсети. Камера зафиксировала и процесс, и госномер.

Предварительно ущерб составил 85 тысяч рублей. Фото предоставлено очевидцами

Предварительно ущерб составил 85 тысяч рублей. Фото предоставлено очевидцами

- Спасибо неравнодушным людям, которые увидели нарушение, сняли его на камеру, все зафиксировали, записали номер и передали властям. Ведь водитель снес ограждение и покинул место ДТП. А ущерб городским конструкциям - это тоже ДТП. Водитель снес 3 столбика и испортил около 20 метров цепи. Причем один столбик он утащил за собой и проволок его на большое расстояние. Предварительно ущерб составил 85 тысяч рублей. Однако специалисты еще внимательнее обследуют место, проверят, не повело ли плитку, возможно, сумма возрастет, - рассказали представители городской администрации.

Кадры того, как шофер, наплевав на других участников движения, выехал на встречку.

Соцсети обсуждают странный маневр фуры, которая перекрыла улицу и сломала отражение во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rusСоциальные сети

Служба ГИБДД все еще разыскивает водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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