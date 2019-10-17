Владивосток ждет отопления. Вреден ли холод для здоровья - мнение специалиста

Середина октября. Пока на улице жители Владивостока замечают второе пришествие лета, температуры в квартирах оставляют желать лучшего. Дома больше похожи на склепы, а единственная возможность хоть немного погреться – прогуляться днем по городу. Вы скажите: «есть же обогреватели, да и вообще, холод – рецепт вечной молодости». Пока батареи не потеплеют, ситуация будет обрастать новыми мифами и легендами.

«Комсомольская правда - Владивосток» подготовила для своих читателей правила выживания в холодных домах. За комментарием мы обратились к специалистам. Небольшой спойлер, если холод нас не убивает, то делает нас сильнее.

В большинстве домов во Владивостоке сейчас холодно. Более того, в квартирах повышается уровень влажности. И вот этот тандем холода и влаги создает дискомфорт. Мы решили узнать у специалиста, что вреднее для здоровья – включать обогреватели или терпеть холод.

- Давайте говорить честно, этот холод никого не убивает. Он не смертелен, смертельно наше отношение к ситуации. Мы сами формируем некую психологическую атаку на самого себя, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Анжела Кабиева, главврач Владивостокского клинико-диагностического центра. - Винить власти и службы ЖКХ тут тоже неуместно. Есть определенный порядок, которому они все следуют. Более того, есть определенные нормы, и из-за дискомфорта жителей поменять дату подачи тепла никто не сможет.

Как ни странно, даже в этой ситуации пессимисты и оптимисты проявляют себя. По мнению врача, если нельзя изменить обстоятельства, значит надо приспособиться. Благо опыт приспособления у человечества имеется.

- Во-первых, мы всегда знаем, что наступит осень. Тут работает поговорка, готовь сани летом. Мы ведь заранее можем запастись обогревателями. Если он согревает – это полезно. Другое дело, что он высушивают воздух, - продолжает Анжела Кабиева. - Мы это чувствуем кожей. Природа дала нам этот уникальный инструмент. Особенно кожа лица и тыльной поверхности кисти. Тепло, но сухо. Новый вызов. Но ведь и решение имеется - можно увлажнить комнату, есть масса обогревателей с увлажнителем. Обрабатывать их по техническому предписанию – обязательное условие.

Если в таких условиях вы простудились и заболели, скорее всего, у вас просто слабый иммунитет. Нужно думать о своем здоровье всегда, а не только тогда, когда организм стрессует. Холод в домах – очередная задача, с которой нужно справиться и извлечь урок.