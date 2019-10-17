«Повалили на землю и пинали по голове»: на Сахалине одноклассники избили 10-летнюю девочку за напоминание о домашнем задании

ЦЕНА ЗА ЧЕСТНОСТЬ

Сахалинский город Поронайск. 15 октября. Вторник. 10-летняя Аня (имя изменено - прим. ред.) как обычно пошла на занятия в школу. Девочка учится в 4 классе. Обычный учебный день не предвещал беды. Звонок. Закончился последний урок. Аня вспомнила о том, что учитель не записала на доске домашнее задание и сказала об этом педагогу. Но такая честность и ответственность не понравилась ее одноклассникам.

- Дочь рассказывает, что после этого она пошла домой. Практически на выходе к ней подошел один из учеников и сказал: «Тебя сейчас бить будут», но она подумала, что это шутка. На крыльце школы с двух сторон на нее набросились одноклассники. Их было человек 7-8. Они начали толкать, пихать, бить мою дочь, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Олеся, мама девочки. - Среди них были мальчики и одна девочка. Дочь говорит, что как раз она била больше всех. Потом одноклассники повалили ее на землю, начали бить и пинать в основном по голове.

После происшествия кто-то помог Ане встать, собрал разбросанные книги и тетради и вызвал такси. Девочка поехала на работу к бабушке. О болях и головокружении она рассказала только родным.

ЗАБИЛИ ДО СОТРЯСЕНИЯ

Когда Олеся пришла домой и узнала о случившемся, опешила. Такая жестокость со стороны 10-летних детей поразила женщину. Обеспокоенная произошедшим она повела дочь в больницу. Вердикт медиков оказался однозначным – сотрясение головного мозга.

- Дочь в больнице, ей поставили капельницу. Синяков на ее теле нет, потому что били в основном по голове. Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то в этой ситуации оказался безнаказанным. Такая вероятность есть, потому что девочка, которая наносила удары – дочь прокурора. Я, конечно, понимаю, что штрафы за такое небольшие, но надеюсь, что дети вынесут урок, потому что если подобное они творят в 4 классе, то что будет потом? С ножам будут бросаться? – негодует Олеся.

Кстати, один из участников «группировки» в прошлом году ударил Аню ногой по голове. Тогда мама не стала писать заявление по факту произошедшего, но после этого случая идти на какие-то уступки не стала.

ЧТО ИЛИ КОГО ОХРАНЯЕТ ОХРАННИК?

На следующие день после происшествия в школе состоялось родительское собрание. Все пытались разобраться, что стало причиной такого поведения, и кто зачинщик. Но в этой ситуации дети повели себя как дети, мол, я рядом просто стоял, мимо проходил, кто бил – не видел. Однако девочка все же призналась, что била Аню пакетом со сменной обувью по голове.

Вопросов пока здесь больше, чем ответов. Но один из фактов «режет слух» сильнее всего. Оказывается, все эти недетские разборки происходили на преступно близком расстоянии от школы. Более того, в час пик. Однако никто из взрослых, обычных прохожих или старшеклассников не поспешил помочь ребенку, которого избивала толпа. Даже охранник и тот выйти из здания не решился.

- Я подходила к нему, чтобы узнать на счет камер наружного видеонаблюдения. Он сказал мне, что они не работают. Когда мы выяснили, в какое именно время все это произошло, оказалось, что он видел какой-то «кипиш» на улице, но не придал этому никакого значения.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ ?

Инцидент с избиением вызвал нешуточный резонанс. Тамара Журавская, руководитель пресс-службы прокуратуры Сахалинской области, сообщила о том, что надзорное ведомство уже инициировало проведение доследственной проверки.

Разобраться в обстоятельствах произошедшего намерены и следователи.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы, на территории которой произошло избиение малолетнего ребенка, - отмечает Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Приморскому краю. - С учетом общественного резонанса, а также в целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного происшествия следственными органами перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его для проведения дальнейшей проверки в региональное следственное управление.

По результатам всех проверок будут приняты процессуальные решения.