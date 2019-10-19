2019-10-19T07:51:32+03:00
Общество

Погода на ноябрь 2019 во Владивостоке: последний месяц осени будет аномально теплым

Средняя температура воздуха в регионе будет выше средних многолетних значений
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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На улице будет вполне комфортно в пальто или теплой курткеНа улице будет вполне комфортно в пальто или теплой курткеФото: Амир Закиров
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Капризная приморская погода продолжает дарить жителям региона сюрпризы. Ноябрь в крае будет аномально теплым, во всяком случае так предрекают специалисты. Похоже, что таким образом небесная канцелярия извиняется перед приморцами за лето, которого не было. Какой будет погода на ноябрь 2019 во Владивостоке - в материале «КП».

Нет, в ноябре нельзя будет ходить в шортах, а от купания в море лучше отказаться. Однако на улице будет вполне комфортно в пальто или теплой куртке. Средняя месячная температура воздуха составит -1…-6 градусов. На севере Приморья холоднее, но немного - 8 градусов со знаком минус.

Теплее всего на южном побережье Приморского края. Здесь, согласно данным специалистов Примгидромета», средние температуры будут в пределах 0…+2 градуса. Такие показатели превышают средние многолетие значения на один-два градуса.

Что касается осадков, то, по предварительным расчетам, их количество будет в пределах средних многолетних значений. Однако синоптики считают, что местами осадков будет выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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