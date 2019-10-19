2019-10-19T10:14:53+03:00
Общество

Оплавленные корпуса и запах гари: сколько стоит уцененный товар после пожара в ТЦ «Максим»

Товар «с дымком» разлетается, словно горячие пирожки [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Во Владивостоке продолжается распродажа товаров из сгоревшего ТЦ.Во Владивостоке продолжается распродажа товаров из сгоревшего ТЦ.Фото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Во Владивостоке продолжается распродажа товаров из сгоревшего ТЦ «Максим». Напомним, что 21 сентября загорелся крупный торговый центр. Пожар тушили почти сутки, площадь возгорания - 1,5 тысячи квадратных метров, ущерб - сотни миллионов.

Товар практически у всех предпринимателей был не застрахован Фото: Сергей БАЛАНОВ

Товар практически у всех предпринимателей был не застрахованФото: Сергей БАЛАНОВ

Товар практически у всех предпринимателей был не застрахован, поэтому возмещения ущерба им придется ждать долго. Сильнее всего пострадали бутики, расположенные на верхних этажах, которые выгорели практически полностью.

Часть товара все-таки уцелела, поэтому бизнесмены решил устроить распродажу. Например, на складе в районе промзоны на Енисейской продается бытовая техника со скидками до 90 процентов. Ассортимент широкий: от телевизоров с оплавленными корпусами до микроволновок с запахом гари.

Часть товара все-таки уцелела, поэтому бизнесмены решил устроить распродажу Фото: Сергей БАЛАНОВ

Часть товара все-таки уцелела, поэтому бизнесмены решил устроить распродажуФото: Сергей БАЛАНОВ

По совам сотрудников, товар разбирают настолько хорошо, что каждый день привозят новый. Правда, уцененных холодильников, телевизоров и плит больше не будет - закончились.

Отметим, что на Школьном рынке все выходные (19 и 20 октября) будет проходить распродажа уцелевшей одежды из сгоревшего ТЦ. Время работы: с 10:00 до 18:00.

Ассортимент широкий: от телевизоров с оплавленными корпусами до микроволновок с запахом гари Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ассортимент широкий: от телевизоров с оплавленными корпусами до микроволновок с запахом гариФото: Сергей БАЛАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Синоптики предупредили жителей Приморья об опасности на выходных
Во Владивостоке дорожный хулиган угрожал оружием водителю, который сделал ему замечание
«Паркуром занимается или на работу идет»: недружелюбная обезьяна бегает по Уссурийску
Сероглазый пожилой мужчина с красным рюкзаком пропал во Владивостоке
Жителя Владивостока во время пьяной драки выбросили с девятого этажа, но он выжил
«Люди зажаты, все в крови»: страшное ДТП произошло ночью во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 19 октября 2019 года: днем до +15 градусов
Портовики и их семьи облагораживают Находку, Врангель и окрестности
Фонд «Восточный Порт» и жители Врангеля назвали новый сквер именем Геннадия Жебелева
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Спасатели нашли труп пропавшего в Приморье рыбака
Приморские синоптики передают на воскресенье +22 градуса тепла