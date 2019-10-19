Оплавленные корпуса и запах гари: сколько стоит уцененный товар после пожара в ТЦ «Максим»

Во Владивостоке продолжается распродажа товаров из сгоревшего ТЦ «Максим». Напомним, что 21 сентября загорелся крупный торговый центр. Пожар тушили почти сутки, площадь возгорания - 1,5 тысячи квадратных метров, ущерб - сотни миллионов.

Товар практически у всех предпринимателей был не застрахованФото: Сергей БАЛАНОВ

Товар практически у всех предпринимателей был не застрахован, поэтому возмещения ущерба им придется ждать долго. Сильнее всего пострадали бутики, расположенные на верхних этажах, которые выгорели практически полностью.

Часть товара все-таки уцелела, поэтому бизнесмены решил устроить распродажу. Например, на складе в районе промзоны на Енисейской продается бытовая техника со скидками до 90 процентов. Ассортимент широкий: от телевизоров с оплавленными корпусами до микроволновок с запахом гари.

Часть товара все-таки уцелела, поэтому бизнесмены решил устроить распродажуФото: Сергей БАЛАНОВ

По совам сотрудников, товар разбирают настолько хорошо, что каждый день привозят новый. Правда, уцененных холодильников, телевизоров и плит больше не будет - закончились.

Отметим, что на Школьном рынке все выходные (19 и 20 октября) будет проходить распродажа уцелевшей одежды из сгоревшего ТЦ. Время работы: с 10:00 до 18:00.