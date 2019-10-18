Оплавленный телевизор и вытяжка с запахом гари: что продают из сгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке

Во Владивостоке продолжается распродажа товаров из ТЦ «Максим», который практически полностью сгорел. Напомним, что разрушительный пожар в крупном торговом центре случился 21 сентября. Тушили здание почти сутки, площадь возгорания – 1,5 тысячи квадратных метров, ущерб – сотни миллионов рублей.

Почти у всех предпринимателей, которые работали в «Максиме», товар не был застрахован. Процедура эта сложная, да и мало какие специалисты за нее берутся. Многие бизнесмены практически полностью потеряли свой товар, а как следствие, и дело все жизни. Некоторым же повезло больше – часть продукции уцелела, но в той или иной степени все-таки пострадала от огня и от воды.

Пока неясно кто возместит предпринимателям убытки (и возместит ли вообще), поэтому бизнесмены решили хотя бы частично покрыть ущерб и устроили распродажу уцелевших (и не очень) товаров. На экземпляры с дефектами скидки достигают 90 процентов.

В интернет-магазине «Домотехника» среди уцененных товаров телевизоры, стиральные машины, холодильники и прочая крупная бытовая техника. Цены на некоторые позиции снижены на 80-100 тысяч рублей. Например, ультратонкий безрамочный телевизор с оплавленным, грязным и отслаивающимся корпусом, обойдется всего почти в 9 тысяч рублей вместо 81-й. Да еще и элегантно впишется в интерьер вашей гостиной.

«Невероятно стильная» кухонная вытяжка с сильным запахом гари и частично неработающими лампочками обойдется 33 тысячи рублей. До пожара она стоила почти 83 тысячи. Товар подвергался воздействию влаги, но, по мнению авторов описания, «несомненно, украсит вашу кухню».

Гарантия на уцененные товары, как сообщили в справочной службе, три месяца.

К слову, в предстоящие выходные на Школьном рынке снова откроется распродажа товара из сгоревшего ТЦ. Жителей и гостей Владивостока будут ждать с с 10.00 до 18.00.