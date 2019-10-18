Гуляющий по Владивостоку кабан оказался домашним: его брали на еду, но полюбили и оставили в качестве собаки

Несколько дней назад жителей Владивостока шокировал мирно прогуливающийся по улицам города черный кабан. Кадры его «променада» 16 октября попали в социальные сети, вызвав у приморских жителей множество разных желаний – от смеха до голода. Однако в одной мысли жители все-таки оказались едины: животное явно было домашним, уж больно прилично себя вело. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» выяснил, кто же этот загадочный кабан и где его хозяева.

Кабан по кличке Свин-Свин действительно оказался совсем не диким. Более того, он уже как два года является жителем приморской столицы. Изначально сюда его привезли, чтобы употребить в пищу, но затем пожалели.

- Нам и собак хватает. Брали то его, конечно, не как домашнее животное, а как еду, - рассказывает хозяйка кабана Александра. – Но со временем привязались к Свин-Свину, и в итоге он стал как член нашей семьи. Люди ведь часто берут к себе декоративных свиней, вот и он у нас так теперь живет, просто немного переросток, - шутит женщина. Сейчас она даже не понимает, как его можно хотеть съесть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/738146" frameborder="0"></iframe> Кабана заметили в районе Военного шоссе. Видео: svodka25.! другой источник

По ее словам, никаких неудобств животное не доставляет, скорее, наоборот.

- Свин-Свин очень добрый и умный. Даже имя свое знает, всегда отзывается. А когда откуда-то возвращаемся, он нас встречать выходит, - продолжает Александра.

Живет кабан во дворе, находящемся в частном секторе на улице Днепровской. Каждый день животное выходило погулять, но недалеко. По крайней мере, так было до 16 октября. В этот день Свин-Свин отступил от своего обычного маршрута и направился на экскурсию по Владивостоку. И пока его, сгорая со стыда, разыскивала хозяйка, он вовсю позировал камерам на Народном проспекте и Военном шоссе.

- Очень постыдная ситуация вышла, но не искать его я не могла. Если бы его к себе кто-нибудь в контактный зоопарк взял, жалко было бы, конечно. Я очень сильно боялась, что его поймают на мясо. А он же, как собака, все понимает, - поделилась хозяйка кабана.

О местонахождении Свин-Свина сообщили добрые люди - увидели в интернете объявление о «потеряшке» и позвонили, сказав, что видели парнокопытное на Народном проспекте, 20. Александра немедленно примчалась и увезла уже порядком напуганное животное. Редакцию «КП» она попросила от ее имени поблагодарить тех людей, которые помогли женщине найти Свин-Свина. За него очень сильно волновалась вся ее семья, а дети даже успели соскучиться.