Растить детей в Приморье помогает государство

В Приморье в настоящее время действуют 26 демографических выплат. А еще в прошлом году их было 19. На меры социальной поддержки семей в краевом бюджете предусмотрено почти 5 миллиардов рублей в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Сумма - по сравнению с 2018 годом - выросла более чем на миллиард. Регион участвует в нацпроекте «Демография». Финансовое благополучие семьи - важный фактор для принятия решения о рождении детей. О том, на какую поддержку государства могут рассчитывать родители, рассказала заместитель директора департамента труда и социального развития края Наталья Лунь.

«Стипендия» для малыша

- Наталья Николаевна, не секрет, что появление на свет малыша сильно влияет на материальный достаток семьи. Как краевая власть поддерживает молодых родителей?

заместитель директора департамента труда и социального развития края Наталья Лунь. Фото Елена СУМИНА

- В Приморье с 1 января текущего года действует краевой закон о единовременной выплате всем семьям, у которых родился первый ребенок. Размер выплаты - два прожиточных минимума на ребенка. В Приморском крае это почти 27,4 тысячи рублей. Что крайне важно, она выплачивается всем родителям первенцев без учета доходов семьи. С начала года выплату уже получили 2898 семей на сумму 80,3 миллиона рублей.

Кроме того, по инициативе губернатора Олега Кожемяко появилась краевая доплата мамам, возраст которых от 18 до 25 лет. Сегодня ее размер - 22,6 тысячи рублей. Таким образом, молодые семьи с первенцами в Приморье единовременно получают 50 тысяч рублей. В настоящее время 1217 родителям выплатили в совокупности 27,9 миллиона рублей.

- А на что могут рассчитывать семьи, в которых родился уже второй ребенок?

- Да, ранее мамы или папы в случае рождения второго ребенка получали только сертификат от Пенсионного фонда на федеральный материнский капитал. Теперь, с 2019 года, на вторых детей начали выплачивать региональный материнский капитал. Его размер составит 30 процентов от федерального. В этом году «стоимость» сертификата на второго ребенка составляет почти 136 тысяч рублей. Причем расходовать средства регионального материнского капитала можно, не дожидаясь исполнения ребенку одного года, на улучшение жилищных условий, получение дошкольного образования детьми. Материнский капитал уже предоставлен 61 семье.

- А на третьего ребенка по-прежнему выплачивается региональный материнский капитал?

- С начала года 223,3 миллиона рублей направлено приморцам на региональный материнский капитал на третьего ребенка. Семьи смогли направить полученные средства на ремонт жилья, покупку квартир, оплату медицинских, образовательных услуг и другие цели. Сертификаты по случаю рождения третьего (последующего) ребенка получили более 1,6 тысячи приморских семей. Около 1,4 тысячи получателей уже распорядились средствами региональной выплаты. Большая часть из них использовали ее на ремонт жилья и улучшение жилищных условий - строительство или покупку квартир.

- Единовременные пособия, бесспорно, очень своевременны и важны, ведь младенцу кроме «приданого» еще многое требуется. И не все молодые папы в состоянии зарабатывать достаточно для нормального уровня жизни семьи. Что предусмотрено для малообеспеченных родителей?

- Кроме единовременных пособий, о которых мы говорили, для семей с детьми, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка. Оно назначается одному из родителей на каждого рожденного ребенка до достижения им возраста 16 лет. Если сын или дочка еще не закончили школу, выплата продлевается до момента получения аттестата зрелости, но не более чем до достижения им возраста 18 лет. В 2019 году базовый размер данного пособия с учетом районного коэффициента 1,2 составляет 353,83 рубля. Для снижения расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьи с детьми могут воспользоваться своим правом на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«Семеро по лавкам»

- Какие меры поддержки для многодетных семей предусмотрены в Приморском крае?

- Меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае. В сфере «коммуналки» это компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсация расходов в размере 100 процентов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Важно знать, что семьи должны оплачивать квитанции в полном объеме. Затем, после предоставления документов, подтверждающих понесенные расходы, от организаций, оказавших эти услуги, выплачивается компенсация. Более 3400 многодетных семей уже воспользовались этой возможностью.

- Наталья Николаевна, насколько востребованными стали новые меры социальной поддержки, появившиеся в этом году в Приморье?

- Действительно, с этого года на каждого ребенка в многодетной семье назначена компенсация расходов на нужды детей: на посещение музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, парков культуры и отдыха, а также выставок и экспозиций в размере 2,5 тысячи рублей в год. 839 человек получили эту выплату.

При подготовке детей к школе многодетные родители получили компенсацию до 5 тысяч рублей на каждого ученика в семье. Назначение выплаты - возмещение расходов на приобретение школьной и спортивной формы, обуви. За этим пособием обратились 523 человека.

С этого года власти Приморья тоже начали выплачивать материнский капитал на второго ребенка. Фото: freepik.com

- До какого возраста ребят семья считается многодетной?

- Многодетная семья в Приморском крае состоит из граждан Российской Федерации, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до 18-летнего возраста. Если дети получают образование по очной форме обучения, то до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Право на меры социальной поддержки многодетным семьям устанавливается сроком на один год. По истечении срока родителям необходимо вновь подать заявление об этом и представить соответствующие документы, в том числе подтверждающие доход семьи.

- Какие семьи имеют право на покупку «бэби-мобиля» за счет государства?

- Эта мера социальной поддержки также появилась в Приморье в текущем году. Право на выплату предоставляется семьям, в которых воспитываются шесть и более детей. Краевой бюджет компенсирует стоимость семейного автомобиля - легкового или микроавтобуса. Приобретать легковой автомобиль можно на договорных условиях у физического или юридического лица. Единовременная социальная выплата предоставляется оплатой договора купли-продажи автомобиля в размере его стоимости, но не более одного миллиона рублей. Такая «субсидия» выдается семье только один раз. В территориальных отделах департамента труда и социального развития Приморского края на учете состоят 303 семьи, которые воспитывают шесть и более детей. В настоящее время эту социальную выплату получили 42 семьи.

Когда проблемы со здоровьем

- Очевидно, что жизнь многократно становится труднее, если в семье растет ребенок с ограниченными возможностями или кто-то из родителей имеет инвалидность. Реабилитация, вовлечение в социум - это тема для отдельного разговора. Расскажите, пожалуйста, какими льготами могут воспользоваться такие ячейки общества?

- Меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются в соответствии с законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В соответствии с документом им предоставляется компенсация расходов в размере 50 процентов на квартплату, если семья проживает в государственном или муниципальном жилищных фондах. Коммунальные услуги, не превышающие установленные в регионе нормы потребления, и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, являясь собственниками жилого помещения, они также оплачивают в половинном размере.

- А региональные меры поддержки для этой категории жителей Приморья тоже предусмотрены?

- Да, на территории Приморского края инвалидам и семьям с детьми-инвалидами за счет средств краевого бюджета предоставляются дополнительные меры социальной поддержки и помощи. Прежде всего стоит сказать о транспортных льготах. Это 50-процентная оплата проезда в автобусах по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении региона. Граждане с инвалидностью оплачивают всю стоимость проезда, а затем обращаются за компенсацией.

- Доступны ли для инвалидов рейсы «малой авиации» Приморья?

- После приобретения авиабилета по социальному тарифу человек с ограниченными возможностями может компенсировать 50 процентов его стоимости.

Воспользоваться правом могут приморцы, постоянно проживающие в Дальнегорском, Дальнереченском, Кавалеровском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пожарском и Тернейском муниципальных районах.

- Нередко в дорогу отправляет не «охота к перемене мест», а необходимость получить консультацию или лечение вдали от постоянного местного жительства, - что тогда?

- Если есть медицинское направление в лечебно-профилактическое учреждение, которое участвует в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, то дорога туда и обратно компенсируется как пациенту, так и сопровождающему лицу в размере 100 процентов.

- Врачебная консультация, госпитализация – это, в общем-то, «разовые» мероприятия, но есть категория больных, которым приходится регулярно проходить труднодоступные в глубинке процедуры…

- Понятно, что речь идет о пациентах, страдающих хронической почечной недостаточностью. Если им назначен гемодиализ, то проезд к месту проведения процедуры и обратно граждане оплачивают самостоятельно, а затем получают компенсацию. Обращаю внимание: компенсация на железнодорожном транспорте предоставляется в случае отсутствия инвалидности у лиц, страдающих хронической почечной недостаточностью, получающих лечение методом гемодиализа, а также и детям-инвалидам. Кроме того, инвалидам - взрослым и детям - ежегодно предоставляется единовременная социальная выплата. В 2019 году ее размер составил 1000 рублей.

Контракт на выход из бедности

- Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, о том, что такое социальный контракт...

- Это особая форма взаимодействия малоимущих граждан с органами социальной защиты населения, призванная помочь семье выйти из трудной жизненной ситуации при помощи индивидуальной программы и социальной поддержки. Социальный контракт представляет собой соглашение, заключенное между семьей и отделом социальной защиты населения. При этом государственные органы разрабатывают возможные пути решения проблем семьи и предоставляют для их реализации помощь в денежной форме. Члены семьи должны потратить полученные ресурсы строго в соответствии с указанными мероприятиями, чтобы в дальнейшем иметь постоянный заработок для своего обеспечения. Это та самая удочка, предложенная государством, которая помогает преодолеть обстоятельства, мотивировать человека на дальнейшее движение и достойно обеспечивать себя самостоятельно в долгосрочной перспективе.

- Что именно могут получить семьи, которые не могут найти себя в трудовой сфере самостоятельно?

- В зависимости от индивидуальной программы потратить деньги можно на приобретение оборудования, ремонт и достройку необходимых помещений, прохождение лечения, покупку инструментов и т. д. Сумма денежной выплаты по социальному контракту может достичь 50 000 рублей.

- Значит ли заключение такого договора потерю прав на другие пособия?

- Очень важно то обстоятельство, что права на другие виды социальной помощи остаются в силе. Например, если пенсионер - член семьи получает ежемесячные доплаты к пенсии и при этом вместе со своей семьей заключил социальный контракт, он все равно продолжит получать денежные средства в виде доплат. Но и сами граждане должны нести определенные обязательства, чтобы вывести свою семью из кризиса. Для каждого конкретного случая разрабатывается программа социальной адаптации, в которую включаются необходимые мероприятия, направленные на преодоление заявителем трудной жизненной ситуации.

На заметку

Для назначения мер социальной поддержки гражданам необходимо обращаться в отделы приема КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», адреса и телефоны отделов указаны на официальном сайте администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департамент труда и социального развития Приморского края/ контакты), или в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru.

Кроме того, можно направить документы в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru или через личный кабинет Социального портала департамента труда и социального развития Приморского края http://www.socportal.primorsky.ru. Для этого необходимо иметь подтвержденную регистрацию на портале государственных услуг. Граждане могут самостоятельно зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru, затем подтвердить учетную запись в одном из центров регистрации: в отделе приема отделения краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения» или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.