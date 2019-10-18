Единственный в ДФО «Авиаремонтный завод» терпит бедствие: полсотни специалистов увольняются

В 322-ом «Авиационном ремонтном заводе» в селе Воздвиженка продолжается череда увольнений, и сокращение рабочего времени. Единственное на Дальнем Востоке предприятие по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации, лишается одного специалиста за другим. Причиной массовой подачи заявлений «по собственному» в этот раз стало решение о переходе на двухдневную рабочую неделю, с которым оказались не согласны 52 человека. При этом больше 180 специалистов уже покинули свои места с начала года из-за несоблюдения сроков контрактования гособоронзаказа, задержки авансов и оплаты уже выполненных работ, сообщает «КП»-Владивосток».

Ту, запечатленный на старом аэродроме ВоздвиженкаФото: Сергей ЛАНИН

– Завод несет невосполнимые кадровые потери. Уходят и опытные работники, и молодежь. Отсутствие специализированных учебных заведений в непосредственной близости от предприятия не позволяет нам в короткие сроки восполнить эти потери, – поделился председатель профорганизации 322-го «Авиаремонтного завода» Максим Жилкин.По сообщению Федерации профсоюзов Приморского края, с января по август завод лишился 181 специалиста. Часть людей пришлось сократить, но большинство ушли сами, устав от постоянных задержек зарплаты и сумрачных перспектив развития.

Сейчас в штате организации числится 582 человека. По подсчетам специалистов, для обеспечения людей работой и достойным вознаграждением, необходимо ремонтировать не меньше 8-ми воздушных судов в год. Пока в плане гособоронзаказа-2020 числится всего 4 единицы техники. Соответственно руководству предприятия предстоит решать вопрос о сокращении еще 331 человека, что превысит 50% от общей численности коллектива.

В марте из-за уменьшения объема производства рабочая неделя на заводе сократилась до трех дней. Тогда профсоюз обратился за поддержкой к Главнокомандующему Воздушно-космическими Силами России. Однако из официального ответа следовало, что выбор исполнителя по гособоронзаказу на сервисное обслуживание и ремонт самолетов вне компетенции Главнокомандующего, ведь исполнитель работ по контракту – ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Обратившись в указанную структуру, завод отчитали за отставание от графика производства, посоветовав ускорить выпуск продукции и документально подтвердить завершение работ.

Профсоюз уверяет, что ПАО «ОАК» в свою очередь не выполняет свои обязательства и именно это стало причиной массовых увольнений и общей неблагоприятной рабочей обстановке на заводе.

– Авансирования по текущему контракту своевременно не поступило. Поэтому с января по март 2019 года зарплата работникам выплачивалась из собственных средств завода, которые изначально планировалось направить на освоение ремонта новых типов самолетов, модернизацию оборудования, приобретение запчастей. Это привело к нарушению договоренностей с поставщиками и задержкам в выплате зарплаты работникам,– говорится в сообщении на официальном сайте ФППП.

Зарплата за март поступила работникам предприятия только в конце апреля, после выступления председателя профорганизации завода на Координационном совете ПАО «ОАК» и профсоюза «Профавиа» в Москве. При этом председатель профсоюза уверяет, что на заводе работают высококлассные специалисты, а отставание от графика обусловлено поздним подписанием контракта с заводом и нарушением сроков авансирования заказа. Специалист отмечает, что работники предприятия готовы трудиться в две смены, ведь от 322-го «Авиационного ремонтного завода» в целом зависит жизнь села Воздвиженка и окрестных территорий Уссурийского городского округа.

Единственный в Приморье завод по ремонту самолетов, терпит тяжелые временаФото: Сергей ЛАНИН

Сейчас Федерация профсоюзов Приморского края готовит обращение к губернатору Приморского края и председателю Федерации независимых профсоюзов России о содействии в сохранении на промышленной карте Приморья 322-го авиаремонтного завода, увеличении его нагрузки в 2020 году на 4 единицы авиатехники и своевременном авансировании гособоронзаказа.