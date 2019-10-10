Олег Кожемяко: Наша главная задача - сделать образование лучше

На прошлой неделе в Приморье отметили День учителя. С профессиональным праздником педагогов поздравил губернатор края Олег Кожемяко. В своем выступлении во время торжественного собрания, на которое были приглашены самые достойные школьные преподаватели со всех территорий региона, он назвал День учителя одним из главных праздников в стране, а труд педагога - в числе самых сложных и ответственных профессий:

- Без преувеличения, вы создаете будущее России. Мы понимаем ту ответственность, которая лежит перед органами власти за то, чтобы учитель себя чувствовал достойно, получал достойную заработную плату, мог применять современные формы обучения. Сейчас наша главная задача - сделать образование лучше. Для этого у нас есть все возможности - есть опытные учителя и наставники, которые работают с молодежью, есть программа развития, а главное - есть желание со стороны учителей обучать наших детей.

«Классная» молодежь

Краевая власть ведет целенаправленную работу над тем, чтобы педагогический коллектив Приморского края пополнялся молодыми кадрами. В этом учебном году впервые к школьной доске вышли 372 молодых специалиста, тогда как в прошлом году - всего 184.

С 1 декабря прошлого года педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, впервые устроившимся на работу, полагается единовременная выплата в размере от 250 до 440 тысяч рублей. Установлена компенсация 50 процентов расходов за наем жилья и 25 процентов стоимости путевки в санаторий. Сельские учителя пользуются существенными льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, педагоги имеют право на льготную ипотеку. Также предусмотрены ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам и их наставникам. Краевые доплаты получают 450 молодых педагогов Приморья. В соответствии с госпрограммой «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы на развитие школ и дошкольных учреждений в этом году направлено более 4 миллиардов рублей.

- Безусловно, эту работу мы будем продолжать, чтобы повысить и качество образования, и престиж профессии учителя, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Предстоит решить еще целый ряд важных задач: это расширение целевого набора в вузы на педагогические специальности, увеличение числа бюджетных мест, привлечение учителей из других регионов ДФО. И условия для этого созданы:

Директор школы № 6 Уссурийска Татьяна Догадова. Фото: school6ussur.ru

- По моему мнению, со стороны краевой власти делается все возможное: растут зарплаты, молодые специалисты получают жилье или компенсацию за аренду, на селе педагоги пользуются весомыми коммунальными льготами. Но в школе остаются только те, у кого есть призвание Учителя, - считает директор школы № 6 Уссурийска Татьяна Догадова.

Наука стать Учителем

В Школе педагогики ДВФУ профессиональный праздник отметили открытым заседанием, в ходе которого директор вуза Оксана Мартыненко вручила зачетные книжки первокурсникам, поступившим в вуз с высшими баллами (более 200):

Директор вуза Оксана Мартыненко. Фото: dvfu.ru

- Стать учителем - это не просто. У нас очень требовательные преподаватели, которые не снижают планку ни при каких обстоятельствах и правильно делают, потому что учитель, который приходит в школу с дипломом ДВФУ, это должен быть специалист наивысшего разряда и квалификации, - подчеркнула она, напутствуя первокурсников.

Начав свою историю 110 лет назад как женская учительская семинария в Никольск-Уссурийске, работая впоследствии как педагогический техникум, педучилище, учительский и педагогический институт, Школа педагогики ДВФУ - сегодня мощное образовательное учреждение. Вуз был и остается основной кузницей кадров для школ края. 97 процентов ее студентов - ребята из городов и районов Приморья.

В ходе праздничного мероприятия преподаватели, члены ученого совета, студенты выпускных курсов, выпускники 2019 года, представители профсоюзной организации вуза обсудили свои идеи о развитии образовательного процесса, а также системы социальной поддержки молодых учителей в Приморском крае.

В рамках проекта «Учитель для Приморья», стартовавшего в регионе в прошлом году, 150 старшекурсников Школы педагогики ДВФУ уже прошли первую длительную стажировку (от 4 до 10 месяцев) в формате полного погружения в приморских школах. Студенты работали в 25 муниципальных образованиях края, включая такие отдаленные, как Тернейский и Красноармейский районы. Подавляющее большинство из них по окончании вуза пришли в эти школы на работу.

Также в ходе обсуждения был генерирован целый ряд идей, направленных на развитие, среди них и заказ на целевое обучение со стороны края и муниципальных образований, и развитие проекта «педагогической академии», и даже идея создания в Уссурийске педагогического кластера, объединяющего систему среднего, высшего, дополнительного образования и базовую школу.

Признание по заслугам

Торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя, прошли практически на всех территориях Приморского края. К примеру, в Уссурийске педагогическим работникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в обучение и воспитание юных горожан. После официальных поздравлений на сцене Дома культуры «Искра» состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов городского округа.

- Низкий вам поклон и большое спасибо за ваш нелегкий труд. Знайте, что администрация Уссурийска всегда вас поддержит и сделает все возможное для развития системы образования в округе, - обратился к педагогам врио главы Уссурийского городского округа Евгений Корж.

Искреннюю благодарность выразил мэр Владивостока, поздравляя учителей столицы Дальнего Востока с профессиональным праздником:

- Несмотря на активное развитие технологий, заменить учителя у доски не в силах никто! И будущие успехи сегодняшних школьников - это ваша работа и ваша заслуга, - отдал должное педагогам Олег Гуменюк.

Собрание, посвященное памятной дате, состоялось в Артеме, в большом зале Дворца культуры угольщиков.

- Хочу поблагодарить каждого работника образования за бесценный, самоотверженный труд, верность учительскому долгу. Пусть в вашей жизни будет больше радости и уверенности в завтрашнем дне! - поздравил учителей глава городского округа Александр Авдеев.

Завершилось мероприятие в Артеме исключительно приятной церемонией: три педагога получили ключи от служебных квартир. Кстати, в муниципалитете это становится доброй традицией: в прошлом году девять педагогов получили ключи от квартир.