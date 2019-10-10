Если «вместо сердца пламенный мотор», срочно к кардиологу

Ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, до 80 процентов инсультов и инфарктов у людей трудоспособного возраста можно предотвратить. В Приморье недавно отметили Всемирный день сердца, следом за этой датой прошла Российская национальная неделя здорового сердца. В эти октябрьские дни в больницах и поликлиниках края доктора особенно активно рассказывали даже «непрофильным» пациентам о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, о мерах профилактики и о том, почему так важно вести здоровый образ жизни. «Комсомолка» побеседовала на эту тему с кандидатом медицинских наук, заведующей отделением кардиологии краевой клинической больницы №2 Еленой Панченко.

Кандидат медицинских наук, заведующая отделением кардиологии краевой клинической больницы №2 Елена ПанченкоФото: Елена КРАЙНЕВА

«Маршруты» ведут к профессионалам

- Елена Анатольевна, насколько эффективно организована в крае специализированная помощь «сердечникам»?

- В составе национального проекта «Здравоохранение» в Приморье разработан региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Его задача - сделать специализированную медицинскую помощь на всех этапах ее оказания более доступной для пациентов, на какой территории края они бы ни проживали. Один из основных показателей, по которому будет оцениваться его эффективность, - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 470 случаев на 100 тысяч населения в 2024 году.

- Что для этого делается?

- В рамках проекта организуется масштабное переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. На это выделяются средства из краевого бюджета в соответствии с госпрограммой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы, а также выделено финансирование из федеральной казны в размере более 625 миллионов рублей, которые поступят в период 2019-2024 гг.

- Не секрет, что узких специалистов в Приморском здравоохранении не хватает - как решается проблема доступности квалифицированной кардиологической помощи для жителей «глубинки»?

- Государство развернулось лицом к врачебному сообществу: в Приморье принято немало мер поддержки докторов. Это различные доплаты, льготы, помощь в решении жилищного вопроса. Но очевидно, что в ближайшее время кадровый дефицит мы еще будем испытывать, ведь на подготовку квалифицированного врача требуются годы. Но это не значит, что кардиологическая помощь труднодоступна. Маршрутизация в здравоохранении для того и разработана, чтобы пациенту не приходилось самостоятельно искать нужного ему специалиста, если по месту жительства его нет. За него это должны сделать специалисты первого медучреждения. То есть человек обращается к своему участковому терапевту, который оценивает уровень сложности проблемы и в случае необходимости направляет его в краевую консультативную поликлинику. Там уже профильные специалисты принимают решение о том, как лечить пациента. В нашем отделении проходят плановую госпитализацию приморцы из всех уголков края.

- Насколько отделение кардиологии «тысячекоечной» больницы обеспечено необходимым медицинским оборудованием?

- У нас есть практически все, что нужно для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Мы поддерживаем связь с самыми серьезными кардиоцентрами Москвы, Новосибирска, Омска. Всегда есть возможность дистанционно проконсультироваться и при необходимости скорректировать тактику лечения конкретного пациента.

От инфаркта - пешком или вплавь

- Елена Анатольевна, насколько образ жизни влияет на состояние сердечно-сосудистой системы?

- Я бы сказала, что привычки оказывают решающее воздействие. Поэтому необходимо воспитывать навыки здорового образа жизни как минимум с детсадовского возраста. А лучше, если родители этим занимаются уже тогда, когда малыш едва выбрался из пеленок. А мы сталкиваемся с тем, что некоторые пациенты 60 лет не контролировали свой рацион питания, предпочитали «гулять» на диване перед телевизором. А на склоне лет ожидают, что врач совершит чудо. Так не бывает.

- Многие курящие не верят, что отказ от никотина может повысить качество их жизни, - какие аргументы вы можете привести скептикам?

- О том, какой вред наносит курение даже относительно здоровому организму, профилактическая медицина не устает повторять. Я же как кардиолог заявляю со всей ответственностью, что пациентам с сердечно-сосудистыми проблемами бессмысленно назначать самые эффективные препараты, если они продолжают курить. Действие «таблеток» в совокупности с никотином снижается в два раза. А успешность лечения атеросклероза, например, на 30 процентов зависит от правильного питания, двигательной активности и прочих составляющих здорового образа жизни. Не стоит верить мифу о том, что, если резко бросить курить, из-за стресса могут обостриться хронические заболевания. На самом деле все медицинские последствия для организма наступают именно в результате употребления табака.

- Насчет двигательной активности… А вам не доводилось лечить пациентов, которых в кардиологию привело чрезмерное усердие в спортивном зале?

- Приходилось. Но фанатичные занятия спортом не имеют ничего общего со здоровым образом жизни. Когда врач говорит о физических нагрузках, он имеет в виду аэробные, довольно-таки монотонные занятия, без каких-либо рывков и силовых нагрузок. Это может быть плавание, велосипедные прогулки и, конечно, самая доступная физкультура - пешая ходьба, в том числе «скандинавская», популярность которой растет в последние годы в Приморье во многом благодаря «Прогулкам с врачом», которые еженедельно проводит Краевой центр медицинской профилактики во Владивостоке.

«Рецепт» из телевизора негоден

- Елена Анатольевна, сейчас самая разнообразная медицинская информация доступна в интернете. Насколько ей можно доверять?

- Настоятельно рекомендую с большой осторожностью и даже скептицизмом относиться к «статьям», выложенным во Всемирной сети. Это не профессиональная информация. К тому же методы лечения и арсенал препаратов постоянно обновляются, ведь медицинская наука не стоит на месте, а бурно развивается. Поэтому «назначения» из интернета в лучшем случае являются устаревшими. Если какие-то советы вас сильно впечатлили, прежде чем ставить на себе опыты, обсудите возможные последствия со своим лечащим врачом.

- А как следует относиться к назойливым рекомендациям принимать различные препараты для профилактики инфарктов и инсультов, которые несутся из телевизоров во время каждой рекламной паузы?

- Примерно так же, как к «рецептам» от соседки по лестничной площадке. То, что приносит пользу одному пациенту, может навредить другому. К примеру, препарат панангин благодаря рекламе многими воспринимается как безобидная «витаминка» для сердца. Между тем это средство категорически противопоказано больным с некоторыми почечными заболеваниями. А на мелкий шрифт внизу экрана, призывающий проконсультироваться со специалистом, прежде чем начать «профилактировать» свой организм, редко, кто обращает внимание.

- Как же получить квалифицированные рекомендации врача, не дожидаясь, пока проблемы заявят о себе сами?

- Диспансеризация позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям сердца. И не стоит пренебрегать этой возможностью, тем более что застрахованные в системе обязательного медицинского страхования могут обследоваться совершенно бесплатно. Врач проводит анкетирование, осмотр, назначает необходимые исследования, чтобы определить суммарный сердечно-сосудистый риск в зависимости от возраста пациента. По завершении профилактического осмотра или диспансеризации врач обязательно даст дальнейшие рекомендации и при необходимости направит на лечение.