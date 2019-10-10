Юных приморцев научат хранить «Военную тайну»

В Приморском краевом театре кукол состоялась премьера постановки, которая адресована не только дошкольникам. Спектакль «Военная тайна» по мотивам произведения Аркадия Гайдара адресован, скорее, ученикам младших классов, подросткам и юношам, для которых патриотизм и любовь к Родине - не просто слова из учебника по истории. О новом представлении и о предстоящих событиях нового сезона «Комсомолка» побеседовала с директором театра Виктором Бусаренко.

О подвиге и предательстве

- Виктор Васильевич, расскажите, пожалуйста, о первой премьере сезона на сцене театра, ведь столь эмоционально напряженное действие не очень характерно для кукольного представления, не так ли?

Директор театра кукол Виктор БусаренкоФото: Елена АСТАФУРОВА

- Согласен, - этот спектакль создан для довольно взрослой публики. Именно поэтому в афишу мы его поставили только единственный раз. На премьере присутствовали моряки Тихооокеанского флота срочной службы и подростки - воспитанники Нахимовского училища. А дальше мы планируем играть его на специализированных показах, организованных для школьной и юношеской аудитории. С удовольствием откликнемся на коллективные заявки.

- Что повлияло на выбор темы?

- Этот спектакль мы посвятили 75-летию Великой Победы, предстоящему в следующем году. И уверены, что произведение Гайдара имеет прямое отношение к этому событию. Конечно, Гайдар пишет о недавно закончившейся Гражданской войне, но он предчувствует другую, еще более разрушительную войну. Невозможно отрицать, что проза Гайдара сыграла мощную роль в формировании патриотизма у тогдашнего молодого поколения.

- Чем отличается «Военная тайна» от традиционных постановок театра кукол?

- Этот спектакль построен по принципу театрального движения 20-30-х годов «Синяя блуза», популярного в то время в нашей стране. И приемы тех лет использованы в нашей постановке. На сцене играют актеры, используются плоские - фанерные куклы, изображающие эпизодических персонажей. Есть огромная кукла, которая олицетворяет армию буржуинства - воплощенное зло. Есть простые по меркам профессионалов перчаточные куклы. Но это не в чистом жанре кукольный спектакль. Действие происходит не на ширме, а на сцене, декорации выдержаны в стиле конструктивизма. Этой постановкой в театре дебютировал опытный и известный режиссер Владивостока Сергей Руденок. Художник - Елена Лиханова.

Куклы в командировках

- Театр кукол, по сути, начал новый сезон гастролями. Где юные приморцы приобщились к искусству?

- Спектакль «Военная тайна» театр вывез в Уссурийск. Более 800 школьников на четырех площадках увидели мужественную и трогательную историю Мальчиша-Кибальчиша и его друзей. С детскими спектаклями мы побывали в Хорольском и Ханкайском районах. Играли в домах культуры, школах и детских садах. Представления прошли с большим успехом.

- Расскажите, пожалуйста, об участии театра кукол в проекте «Большие гастроли для детей и молодежи».

- В рамках программы Министерства культуры РФ, которая называется «Большие гастроли для детей и молодежи» мы второй год ездим на гастроли в другие регионы: в прошлом году это была Чита, в этом году отправились гораздо дальше - в Саратов. В свою очередь, артисты саратовского кукольного театра «Теремок» выступили со своими спектаклями на сцене Приморского театра кукол.

- Как прошли выступления в Саратове?

- Туда мы привезли три спектакля. Это «Маленькая фея», «Красная шапочка» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Выступления получили массу положительных отзывов. В первую очередь зрительских в Книге отзывов. Что приятно, также мы получили благодарственное письмо Министерства культуры Саратовской области.

- Планируется ли продолжение обмена гастролями с другими регионами?

- На будущий год у нас достигнута договоренность с театром кукол Бурятии «Ульгэр» о больших гастролях в рамках программы Минкульта. Это очень хороший и известный театр. Они приедут во Владивосток, а мы покажем свои спектакли в Улан-Удэ.

Любимые сказки

- Виктор Васильевич, какие спектакли вы бы отнесли к самым популярным среди приморских зрителей?

- У нас есть спектакли, которые неизменно привлекают зрителей не только годами, но и десятилетиями. В репертуаре театра более 40 постановок. 25 лет с неизменным успехом идет спектакль «Три поросенка». К «долгожителям» можно отнести сказки «Машенька и медведь», «Терем-Теремок», «Колобок», «Про Аленку и гусенка». Эти спектакли не стареют и будут идти еще много лет. Это наш золотой фонд, который мы постоянно расширяем.

- И чем планируется пополнить репертуар в текущем сезоне?

- Мы поставим сказку «Поросенок Чок», которая рассказывает об увлекательных приключениях злого Волка и смелого Поросенка. Готовим спектакль по мотивам немецкой сказки «Мальчик с пальчик» в изложении драматурга Анатолия Шувалова. Это будет не просто пересказ известного произведения, а театральная игра внутри этой сказки. Две женщины, одна из которых билетер, а вторая ее подруга, когда все разошлись, на опустевшей сцене сами разыгрывают сценарий. Это сказка о чуде Театра, который пробуждает воображение. Еще будет поставлена сказка «Муха-Цокотуха». Это тоже классика.

- А чем вы порадуете маленьких зрителей накануне Нового года?

- Конечно, будут различные интермедии, традиционные представления вокруг елки в фойе театра. Но главным событием станет спектакль по очень популярной русской сказке «По щучьему велению». Она всегда очень украшает репертуар любого детского театра, тем более кукольного. Наш театр не в первый раз обращается к этому сюжету, но постановка будет совершенно новой. Я сам выступлю режиссером в тандеме с главным художником театра Александром Арсененко. Спектакль будет поставлен в традиционном стиле - на ширме, это любимый нашими маленькими зрителями жанр. Начнется представление прологом: перед занавесом актеры разыграют скоморошье представление.

Мэри Поппинс научит этикету

- В этом сезоне вы устроили школу хороших манер перед началом спектаклей. Как родилась эта идея?

- Для дошколят очень важно знать, как надо вести себя во время и после спектакля. Маленький ребенок может закапризничать, испугаться какого-то отрицательного персонажа. Мамы и папы заранее должны объяснить своему чаду, что в театре все понарошку, что там нет ничего страшного и опасного, никакая Баба Яга не нападет на маленького зрителя. К сожалению, часто родители об этом даже не задумываются. Поэтому мы восполняем пробел в воспитании.

- И как проходят уроки театрального этикета?

- По субботам и воскресеньям, перед каждым спектаклем основной сцены, с 11.30 в зрительском фойе. Самая известная в мире няня Мэри Поппинс играет и танцует с малышами, в веселой и игровой форме рассказывает о простых, но таких важных правилах поведения в театре. Учим элементарным вещам: тому, что во время спектакля нельзя громко разговаривать, бегать по залу, карабкаться на сцену. Это 15-минутное представление будет продолжаться весь сезон. А позже мы, наверное, придумаем что-то еще. Мы заинтересованы в том, чтобы общение со зрителями не ограничивалось просмотрами спектаклей.

- Пожалуй, самой интерактивной формой можно назвать проект «Бэби-театр», не так ли?

- Действительно, спектакль «Лес чудес» - сказка-квест, где самые маленькие зрители не просто смотрят представление, но и активно в нем участвуют, выполняют задания ведущих, помогают актерам. На эти представления приводят совсем крошек, иногда еще не отвыкших от пустышек. Спектакль на малой сцене очень популярен, все билеты, как правило, раскупаются, поэтому он проходит два раза в месяц. Мы планируем развивать это направление. Поищем тему для нового представления.