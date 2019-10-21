Шикарная блондинка с идеальной фигурой порадовала соцсети горячим видео в Приморье

«Ты шикарна», «хорошая форма», «Ммм, супер» - пишут пользователи в соцсетях под видео Instagram-дивы из Приморья. Блогер Светлана Корецкая опубликовала очередное видео, от которого мужской половине станет жарко, а женской – завидно.

Девушка называет себя «Нескромный блогер» и целиком и полностью оправдывает свой имидж. В аккаунте Светланы 90 процентов очень откровенных снимков в нижнем белье и купальниках. Самые выдающиеся достоинства - крупным планом.

Свою красоту Светлана демонстрирует на широкую аудиторию – в Instagram девушки почти 300 тысяч подписчиков. Со своей аудиторией «Нескромный блогер» делится не только сексуальными снимками, но и рассказывает про диеты и спорт.

На очередном горячем видео полуобнаженная девушка танцует в «змеином» боди. Основной упор на пятую точку и подпись: «А вы за красивые ягодицы?». Да что рассказывать, лучше посмотрите.