Рассадник крыс и болезней: исторический центр Владивостока превратился в зловонную помойку

В самом центре приморской столицы выросла внушительная мусорная куча, изрядно портящая вид исторической части города. Свалка на Семеновской,8 с каждым днем разрастается, шокируя жителей района и заезжих туристов, однако решить проблему пока не удается. За месяц уютный небольшой дворик превратился в рассадник крыс и болезней, сообщает «КП»-Владивосток».

Фото, опубликованное в социальных сетях, вызвало шквал негативных эмоций у жителей дальневосточной столицы.

– Вот такая помойка в центре Владивостока на Семеновской, 8. Мусор не вывозят больше месяца, – поделился автор публикации.

«Комсомолка» в свою очередь решила разобраться, кто же виноват в подпорченном облике дворика, расположенного в самом сердце Владивостока. По указанному адресу находится двухэтажный жилой дом с административными помещениями – ресторан и центр печати. Обслуживанием здания занималась уже несколько управляющих компаний, последняя из которых попросту перестала исполнять свои обязанности, оставив неугодный двор на произвол судьбы. При этом проблемы с вывозом мусора возникали неоднократно.

– По нашим данным сейчас на Семеновской, 8 – ТСЖ, – рассказал специалист Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока.

С момента образования товарищества собственников жилья именно они берут на себя ответственность по заключению договоров с подрядными организациями на уборку территории, вывоз мусора и прочие коммунальные нужды.

– Если за обслуживание отвечает ТСЖ или управляющая компания, в первую очередь стоит обратиться с жалобой к руководителю организации. Если никаких мер не принимается, можно написать письменное заявление в Государственную жилищную инспекцию Приморского края, специалисты которой в свою очередь разберутся с нарушением, –констатировала пресс-служба мэрии города.

Стоит отметить, что с 1 января штрафы за ненадлежащее содержание контейнерных площадок для вывоза мусора могут значительно увеличиться. Соответствующие поправки в закон Приморского края приняты 10 сентября. Денежное наказание для юридических лиц составит от 100000 до полумиллиона рублей, должностным лицам придется заплатить от 35000 до 50000 рублей, физическим лицам грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.