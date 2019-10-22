«А у вас что там, щекочет?»: известной российской певице пришлось оправдываться из-за съеденного краба в Приморье

С гастролями в Приморье находится известная певица Анита Цой. Звезда российской эстрады на аудиторию почти в полмиллиона человек поделилась своим ужином, состоящим из деликатесных морепродуктов. В ответ певица получила упреки и критику.

Заслуженная артистка России в перерывах между концертами делится впечатлениями от Приморского края. И все они исключительно положительные. В микроблоге Анита публикует видео завораживающей природы, восхищается морем и, конечно, наслаждается морепродуктами. На столе певицы гребешок, мидии и краб, который стал предметом упреков: якобы артистка шикует в Приморье.

anitatsoy Известной российской певице пришлось оправдываться из-за съеденного краба в Приморье

- Некоторые из вас на меня набросились, что жирую, жру ложками этих крабов, как я так могу. Давайте на чистоту: ем я морепродукты, когда приезжаю с гастролями на Дальний Восток. Да может я вообще выбрала профессию певицы, чтобы летать сюда и есть крабов ложками. Я раз в два года приезжаю и ем. А у вас что там, щекочет? Завидно? Сами приезжайте, здесь они всегда свежие и, самое главное, не такие дорогие, как в Москве, - сказала Анита Цой.

Певица добавила, что краб похож на гречку - сего 87 килокалорий на 100 граммов. Отличная диета, главное - не получить белковое отравление.

Не сдержала эмоции певица и после концерта во Владивостоке. Анита Цой на камеру призналась, что плакала - настолько успешным получилось выступление.

- Я первый раз здесь, большое вам спасибо за такой теплый прием и отношение. Дальний Восток, ты в моем сердце, я тебя обожаю, - поделилась певица.