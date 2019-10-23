«Нескромный блогер» из Владивостока снова заставляет мужскую половину населения волноваться, а женскую – завидовать. Светлана Корецкая взволновала социальные сети новым видео, на этот раз полезным. Девушка решила поделиться упражнениями, которые помогут сделать тело таким же красивым, как у нее.

Приседы, выпады, наклоны – Светлана не только описала тренировку, но и показала, как правильно выполнять упражнения. На видео блондинка предстает в майке и экстремально коротких шортах, открывающих ту самую часть тела, для которой и предназначена тренировка. Так сказать для демонстрации результата и небольшого удовлетворения собственного Я.

koretskaya_sv Шикарная блондинка из Владивостока поделилась секретами идеального тела и сделала тренировку с упором на ягодицы

- Не ленись! Хорош уже лежать на диване, - мотивирует девушка в подписи к видео.

В комментариях у Светланы благодарности за тренировку и похвалы на разных языках мира. У девушки почти 300 тысяч подписчиков, которых «Нескромный блогер» балует октровенными снимками в нижнем белье, купальниках и провокационными видео.

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