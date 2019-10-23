2019-10-23T06:53:40+03:00
Общество

Шикарная блондинка из Владивостока поделилась секретами идеального тела и сделала тренировку с упором на ягодицы

Светлана рассказала о четырех упражнениях в свойственной ей нескромной манере [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Приседы, выпады, наклоны – Светлана не только описала тренировку, но и показала, как правильно выполнять упражнения. Фото: koretskaya_svПриседы, выпады, наклоны – Светлана не только описала тренировку, но и показала, как правильно выполнять упражнения. Фото: koretskaya_svФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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«Нескромный блогер» из Владивостока снова заставляет мужскую половину населения волноваться, а женскую – завидовать. Светлана Корецкая взволновала социальные сети новым видео, на этот раз полезным. Девушка решила поделиться упражнениями, которые помогут сделать тело таким же красивым, как у нее.

Приседы, выпады, наклоны – Светлана не только описала тренировку, но и показала, как правильно выполнять упражнения. На видео блондинка предстает в майке и экстремально коротких шортах, открывающих ту самую часть тела, для которой и предназначена тренировка. Так сказать для демонстрации результата и небольшого удовлетворения собственного Я.

koretskaya_svkoretskaya_sv
Шикарная блондинка из Владивостока поделилась секретами идеального тела и сделала тренировку с упором на ягодицы
6066 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Не ленись! Хорош уже лежать на диване, - мотивирует девушка в подписи к видео.

В комментариях у Светланы благодарности за тренировку и похвалы на разных языках мира. У девушки почти 300 тысяч подписчиков, которых «Нескромный блогер» балует октровенными снимками в нижнем белье, купальниках и провокационными видео.

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Шикарная блондинка с идеальной фигурой порадовала соцсети горячим видео в Приморье

«Нескромный блогер» на многотысячную аудиторию похвастала упругими ягодицами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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